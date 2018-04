Segunda sentencia condenatoria contra el ayuntamiento por el semáforo de la carretera de Agost

× 1 de 2 Ampliar La cámara situada unos metros antes de un semáforo de la carretera de Agost × 2 de 2 Ampliar Prev Next

Segunda sentencia condenatoria al Ayuntamiento por el control semafórico de la carretera de Agost, confluencia con calle Elda . El letrado que gano la primera sentencia condenatoria al Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, por el control semafórico de la carretera de Agosto, Sr. Villegas Cebrián, ha vuelto a ganar otra, condenando al Ayuntamiento a devolver el importe integro de la sanción, intereses, puntos detraídos del carnet de conducir así como las costas del procedimiento, al declarar que el procedimiento sancionador seguido por el consistorio estaba viciado de "NULIDAD RADICAL", al ocultar este la prueba de cargo en el que fundamentaba su denuncia, vulnerando de manera evidente el derecho de defensa del recurrente.

Rcordamos que en el pleno de enero la concejala aseguró que el sistema no está desactivado, pero que no se estaban leyendo los resultados que se obtienen a efectos de denuncia y que su opinión particular es que "no se debe de obviar un sistema de control tan claro como es el fotorojo. Si hubiera otra sentencia que condenara al Ayuntamiento, no se volvería a poner en marcha y no se leerían las sanciones".