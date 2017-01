Se reducen en un 40% las sugerencias y reclamaciones vecinales en el tercer trimestre de 2016

La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones (CESURE) del Ayuntamiento de San Vicente ha realizado el informe del tercer trimestre del año en el que se han contabilizado 47 quejas, lo que supone un 40% menos que en los tres meses precedentes. El concejal de Participación Ciudadana, Manuel Martínez, ha explicado que “este dato pone en evidencia la mejoría del ayuntamiento en la prestación de servicios públicos en términos generales”.

Martínez ha precisado que el 100% de las reclamaciones han recibido respuesta por parte del ayuntamiento. De ellas, el 91% fueron atendidas en los dos meses después de haber sido presentadas.

El concejal de Participación Ciudadana ha resaltado que la CESURE “empieza a consolidarse como un canal efectivo para la relación e interacción con los vecinos y vecinas del municipio”. “En el mes de marzo, cuando se tengan los datos del último trimestre, la Comisión presentará el informe anual al pleno”, ha concluido Manuel Martínez.

Reacción del PP

El PP, al respecto, pide que la CESURE examine todas la quejas que los vecinos trasladan al Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig por diferentes vías y no solo las que se registran en el Civic. El PP explica que “no es real que solo haya solo 47 quejas en un trimestre en un municipio que cuenta con más de 56.000 habitantes”.

El grupo popular propone que la CESURE realice una radiografía real de las deficiencias que denuncian los vecinos para poder darles una solución, incluyendo las decenas de quejas que llegan a través de la página web, de los correos electrónicos de los departamentos o del teléfono 900102951, que hacen referencia fundamentalmente a limpieza de calles, recogida de basura y mantenimiento del mobiliario urbano.

El PP ha explicado que “a la primera reunión de la CESURE, la concejal de Urbanismo llevó una pila de quejas que había recibido en su departamento y que no estaban incluidas en el informe, por lo que es evidente que muchas de las quejas y reclamaciones de los vecinos no son examinadas por la comisión y, por tanto, no es posible saber si se han resuelto o no”.

Doce quejas por limpieza y alumbrado

El informe de la CESURE refleja que en el tercer trimestre de 2016 se registraron un total de 47 quejas, de las que 25 corresponden al Ayuntamiento y las 22 restantes al Patronato Municipal de Deportes. Un total de 12 quejas vecinales dirigidas al Ayuntamiento hacen referencia a problemas de limpieza, alumbrado de las calles y o deficiencias en parques, jardines y pipicanes, tal y como viene denunciando el grupo municipal del Partido Popular.

El informe de la CESURE da cuenta de que un total de ocho quejas correspondientes al segundo trimestre del año fueron contestadas fuera de plazo, de las que tres corresponden a Educación, dos a Bienestar Social, dos a Gobernación y una a Medio Ambiente, Parques y Jardines.