Se quejan del mantenimiento del arbolado

El pasado lunes por la mañana apareció en el suelo, en la calle Teular, una rama de grandes dimensiones que se había desprendido de un árbol de esa calle. Afortunadamente no había ni vehiculos ni personas por lo que no hay que lamentar daños excepto los del propio árbol. Los vecinos de la zona no están extrañados ya que "en más ocasiones se han desprendido ramas, además como al parecer ni se poda, los árboles están sobrecargados y si presentan cualquier defecto acaban en el suelo. Ya veremos que pasa si algún día le cae una de estas ramas a una persona"

