Se ha ido un grande

Mi abuelo que me crió y le debo parte de mi vida me decía: saborea lo bueno e ignora la envidia.

Cuando te conocí, hace 33 años lo entendí. Congeniamos en décimas de segundo.

Me pregunto, ¿qué es lo que más puede llenarte el día a día? ¡¡los AMIGOS!!, Y tu eres el hermano que mis padres no me dieron.

El día 17 de diciembre nos dejaste y cada día que pasa me hace más mella.

Para mi eres especial, trabajador, compañero, agradecido, generoso y sindicalista con clase.

Eras la alegría donde había tristeza, eras animador, eras amigo, una gran persona.

¡¡Miguel te has ido y me has arrancado la parte interna de mi corazón!!

Me has dejado solo, pero que solo quiero que me esperes, tenemos todavía muchos momentos que compartir.

¡¡GRACIAS SEÑOR GUARDA!!

Para Miguel Rivera Castro de su amigo Vicente Huertas (Vicente el de la Juanita)