Santa Isabel: un año en blanco

Ya ha llovido desde que, hace más de un año, se aprobara deprisa y corriendo la adhesión del Ayuntamiento de San Vicente al protocolo con el Ministerio de Fomento y la Generalitat Valenciana para rehabilitar los bloques 24 y 25 de Santa Isabel. El objetivo: iniciar las obras en 2016.

El Ministerio hizo los deberes y, en noviembre del año 2015, aportó la dotación económica a la que se había comprometido. El Ayuntamiento, con el apoyo de todos los grupos políticos, contempló en el presupuesto municipal su aportación para 2016. Solo faltaba que la Generalitat también cumpliera. Pero no lo hizo, y eso que aportaba una mínima parte. además, pese a disponerse del dinero por parte del Ayuntamiento y del Ministerio, retrasó todo lo que pudo la firma del convenio, dificultando así la ejecución de las obras durante 2016.

A todo ello unimos la incapacidad de gestión del cuatripartito, que a pesar de contar con los proyectos elaborados, retrasó su licitación y adjudicación, impidiendo que se pudiera ejecutar una obra para la que se tenía el dinero desde el día 1 de enero de 2016. Lamentablemente, acaba el año y las obras no han empezado.

Este engaño de la Generalitat Valenciana se ha consumado al no realizar la aportación económica que la administración autonómica tendría que haber ingresado en nuestro Ayuntamiento, tal y como dice el convenio firmado en su día. Ni el Gobierno valenciano lo ha ingresado ni el Ayuntamiento se atreve a reclamarlo. ¿Dónde está ese dinero del Ministerio? ¿A qué lo ha destinado la Generalitat? Alguien debería explicarlo.

La consecuencia de este cúmulo de despropósitos es que las obras para rehabilitar los bloques de Santa Isabel aún no están en marcha. Y, además, unas cincuenta personas podrían haber estado trabajando durante todo el año 2016 en estas obras, algo que desgraciadamente no ha ocurrido. Y algo que San Vicente no se merece.

Grupo Municipal Partido Popular San Vicente