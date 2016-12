Sanidad y alumbrado público marcan el último pleno de 2016

En la tarde de ayer tuvo lugar el último pleno del año, en el que ante la ausencia de contenido, la atención se centró en las diferentes reacciones tras los acontecimientos del último mes, que han conformado una nueva estructura en el consistorio con futuro todavía incierto.

× 1 de 3 Ampliar × 2 de 3 Ampliar × 3 de 3 Ampliar Prev Next

Por un lado, Auxi Zambrana se estrenaba como concejal no adscrita, tras confirmar recientemente que mantendrá su acta y realizará una labor de oposición. La ex edil de Si Se Puede sigue aumentando la distancia con el que fue su grupo, y esta semana ha liderado otra corriente de opinión dentro de Podemos en la que intentará reivindicar sus ideales. Mientras tanto, sigue la duda de en quién recaerán las competencias de Contratación y Recursos Humanos. Ante la falta de consenso, dichas áreas las sigue administrando temporalmente el Alcalde, que propuso a Alberto Beviá y Manuel Martínez como los más indicados para heredarlas. El PSOE respalda la propuesta, pero ni Guanyar (no quieren hacerse cargo de Recursos Humanos) ni Si Se Puede (no quiere renunciar a dos parcelas que eran suyas), se muestran partidarios de esta nueva redistribución. En la reunión de Comisión del Pacto de hoy se debatirá también una propuesta de reestructuración de Guanyar, tanto de sus competencias actuales como de las que están pendientes de asignar. Proponen que Contratación la mantenga Si Se Puede y que Recursos Humanos recaiga en el PSOE, que “cuenta con concejalías de escasa carga en gestión interna”. En la sesión plenaria se dio cuenta de las modificaciones en la composición de los diferentes órganos (juntas de portavoces, comisiones informativas, etc..).

Serafín Serrano: “3458 sanvicenteros confiaron en mí, una confianza que tan sólo dos personas han sido suficientes para fulminar”

El otro asunto que ha marcado el mes de diciembre ha sido la renuncia de Serafín Serrano a su acta de concejal, dejando al grupo municipal Ciudadanos momentáneamente con dos miembros y pasando a la portavocía Mª Mar Ramos. En la tarde de ayer, Serrano puso en conocimiento del pleno su decisión en un emotivo discurso de despedida en el que manifestó su agradecimiento a los compañeros de corporación y a los 3458 sanvicenteros que depositaron su confianza en él, “una confianza que tan sólo dos personas han sido suficientes para fulminar”. El ex portavoz naranja no se cerró puertas en un futuro, “porque fuera de imposiciones autoritarias, disfrazadas de cantos de sirena, no dudaría en pactar con las personas”. Tras su marcha, todavía no se ha hecho público quién ocupará la plaza vacante, aunque todo parece indicar que será Juan Manuel Marín, nº 4 en la lista de Ciudadanos en San Vicente, miembro fundador y quién fuera candidato suplente al senado. Marín pasaría directamente al grupo de no adscritos, acompañando a Zambrana, por haberse dado de baja del partido. Desde la actual junta directiva de Ciudadanos aseguran no tener conocimiento de su decisión; Alejandro Navarro habló personalmente con él para conocer su predisposición, pero sin recibir por el momento una respuesta definitiva.

Al respecto, esta semana se ha celebrado una asamblea de militantes de Ciudadanos en la que se renovó la junta directiva, y donde quisieron aclarar que “hay compañeros que se han ido por distintas causas, y también han venido otros nuevos”. Además añadieron, sin citar a nadie, que “algunos últimamente se han dedicado a difamar y contar falsedades en vez de trabajar por y para la gente del municipio. Hay quien piensa más en su propio beneficio económico que en el de los demás y sinceramente, creemos que nuestro partido y los compañeros que lo formamos, no buscamos el sillón como otros han pretendido conseguir”.

Orden del día y preguntas

El pleno llegó carente de contenido, más allá de la modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Municipal de Personas Mayores. Ello y la ausencia de mociones al tratarse de una convocatoria extraordinaria provocó un orden del día escueto, hecho criticado por el Partido Popular, desde donde consideran que “la falta de gestión del cuatripartito, en situación de enfrentamiento permanente, está perjudicando a los vecinos, ya que no se trae ningún tema que afecte al bienestar de los ciudadanos o aborde nuevos proyectos”.

En el turno de preguntas, la sanidad fue la gran protagonista. Los populares pidieron cuentas por las gestiones realizadas para conseguir la adscripción de un pediatra y las gestiones que se van a emprender para ampliar la plantilla del personal médico en el consultorio auxiliar del Barrio Santa Isabel (ambas mociones aprobadas). También preguntaron por las gestiones llevadas a cabo para conseguir la puesta en marcha de un mamógrafo en el Hospital de San Vicente. Sobre este último asunto, Begoña Monllor (edil de Sanidad), aseguró que están “elaborando un informe cuantificando la población que habría que atender, manteniendo reuniones con la dirección del Hospital de San Vicente para después ir a Consellería”, aunque confesó que el asunto es de difícil aplicación. Sobre el Pediatra declaró que “no se darán por vencidos a pesar de la negativa de la Generalitat”, mientras a colación del personal médico en Santa Isabel confesó que “hemos recibido una respuesta indicándonos que para ampliar la plantilla hay que ampliar antes el consultorio, hecho que valoraremos”.

Respecto al alumbrado público, Alejandro Navarro (Ciudadanos) recabó quejas sobre la situación de oscuridad que se produce cuando anochece en la zona de La Calle La Huerta y el Parque Norte, trasladándoselas al edil del área, Bienvenido Gómez. Por su parte, José Rafael Pascual (PP) cuestionó a Ramón Leyda (Cultura) por no haber convocado en un año y medio al consejo municipal de cultura.