Sanidad niega responsabilidades sobre el aire acondicionado estropeado en el Centro de Salud II

La Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de San Vicente muestra su “sorpresa ante el escaso conocimiento que muestra el Grupo Municipal del Partido Popular sobre la situación actual del Centro de Salud II del municipio”. La acusación de dejadez del Área de Sanidad sobre la avería del aire acondicionado en dicho centro “carece de sentido, ya que el aviso fue formalizado por parte del Director desde el primer momento”, señalan.

Begoña Monllor, concejala de Sanidad indica que “la competencia de los centros de salud corresponde a la Consellería, a la administración autonómica, por lo tanto, insto a la edil del Partido Popular, Mercedes Torregrosa, que se pongan a fiscalizar la acción de gobierno de forma seria”.

La edil de Compromís, asegura que “si fuera mi competencia, las instalaciones del Centro de Salud II, ya se habría solucionado este tema”.

Begoña Monllor: "No quiero imaginar qué sucedería si la Concejalía de Sanidad estuviera en manos del PP"

No obstante, Monllor considera “cuanto menos sorprendente que el PP haya esperado un mes para denunciar ante los medios de comunicación esta situación, a sabiendas que el aire acondicionado no funciona. No quiero imaginar qué sucedería si la Concejalía de Sanidad estuviera en manos de su partido. Intentar sacar rédito político con deficiencias que no están en la mano de la administración local, dan buena cuenta de su poco interés por los usuarios del Centro de Salud II”.