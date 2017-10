San Vicente se plantea renunciar a 33 mil euros de subvención en materia de Igualdad

San Vicente se plantea renunciar a una subvención de 33 mil euros para contratar temporalmente a un agente de igualdad. Desde este área creyeron oportuno optar a la ayuda que otorga la Consellería desde este año 2017, sustituyendo la ayuda que se realizaba a través de Infodona. Por este motivo, el puesto estará cubierto hasta fin de año, con un trabajador que se ganó la plaza tras concurso y realiza labores de Igualdad, especialmente relacionadas con violencia de género.

Sin embargo, a partir del próximo año este puesto puede dejar de cubrirse, ya que el Ayuntamiento se plantea no optar a la ayuda en esta segunda ocasión. Así se lo han manifestado a Consellería, que dejó un plazo de diez días para que los diferentes consistorios confirmaran si volvían a requerir o no la cantidad estipulada (aunque la convocatoria oficial aun no se ha abierto). Hubo consenso salvo en el caso de San Vicente, que aunque la decisión no es definitiva, sí que tiene la intención de rechazar la subvención esta vez: “Las subvenciones hay que justificarlas, queremos hacer las cosas bien”, señala la edil del área de Igualdad, Begoña Monllor, quien añade que “Recursos Humanos está estudiando los posibles riesgos, como pueden ser la necesidad de contratar al trabajador cuando finalice su contrato o el hecho de estar creando una jefatura de Igualdad”.