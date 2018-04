San Vicente ejemplo mundial de respeto al medio ambiente

× 1 de 4 Ampliar El "original" × 2 de 4 Ampliar El "original" × 3 de 4 Ampliar Doce dias después × 4 de 4 Ampliar Doce dias después Prev Next

Si señor, no queda más remedio, por muy tozuda que yo sea, la realidad lo es mucho más. San Vicente lleva camino de convertirse en un ejemplo, no se si a seguir o no, de "respeto" por el medio ambiente. Hay que dejar a la naturaleza que actúe, no debemos entorpecer la sabiduría adquirida por la naturaleza a lo largo de decenas de miles de años, sería un sacrilegio. Así queridos vecinos si, como me ocurre a mi, has de pasar todos los días por el mismo lugar para ir, en este caso a la universidad, y en una de las calles te "tropiezas" con un megaregalito, no te apures, que en el cómodo plazo de unos 10 o 12 días la naturaleza, muy sabia ella, habrá actuado en consecuencia, no es necesaria la intervención de ningún ser humano, ni de los que cobran por ello ni de los que no, solo es cuestión de un poco de paciencia y de soportar las arcadas que produce, producía, esta obra de "arte". Lo mismo en Arco recibía hasta un premio.

Ni que decir que el "cerdo, cochino, marrano, puerco, indecente..." que ha dejado tan insigne muestra de respeto a los demás se merece "lo mejor". Muchas gracias, majete o majeta.