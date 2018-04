San Vicente despide a Luisa Pastor con una emotiva ceremonia

Centenares de personas, familiares y amigos han dado esta mañana el último adiós a Luisa Pastor, la que fuera alcaldesa se San Vicente entre 2001 y 2015. Falleció rondando la medianoche del pasado miércoles, haciendo que el municipio amaneciera al día siguiente con una noticia conmovedora para todos, a pesar de que muchos conocían lo delicado de su estado de salud.

Hoy, segundo día de luto oficial, todavía se escuchaban esos recuerdos transformados en murmullos, que cobran vida a través de la infinidad de anécdotas que se han recuperado en las últimas horas. Ha sido una despedida emocionante, una ceremonia repleta de gestos y detalles que han configurado un ultimo adiós a la altura de la figura que fue y representó Luisa Pastor.

Pasadas las 10:30h, varios coches fúnebres partían del tanatorio Cristo de la Paz hacia la iglesia San Vicente Ferrer, donde poco a poco se iba generando expectación a medida que se acercaban las 11h de la mañana.

Un pasillo de gente a pies de las escaleras de la parroquia ha esperado la llegada del féretro (cubierto con la bandera de San Vicente y de la Generalitat Valenciana), que ha entrado al interior acompañado de una ovación vibrante, la primera de las muchas que se sucederían en los instantes posteriores.

La misa de despedida ha transcurrido con normalidad, en una parroquia a rebosar, para acompañar a la ex alcaldesa en este descanso eterno. El párroco ha rememorado su última conversación con ella, durante la bajada del Santo, una cita que nunca se perdía. Imágenes como las de la Santa Faz o la del patrón San Vicente Ferrer “le protegerán y acompañarán para encontrarse con Dios”, ha manifestado. No han faltado los recuerdos para su también difunto marido, el ex conseller José Ramón García Antón, “compañero en el camino antes y después de su muerte”. Posteriormente ha llegado el momento más emotivo de la mañana, cuando una de las hijas de Luisa ha tomado la palabra, con voz entrecortada, para agradecer la presencia de tanta gente y recordar la grandeza de su madre.

Antes del cortejo fúnebre, la plaza de España ha asistido a un pésame unánime, con muchísimos vecinos, compañeros o autoridades que se han acercado a la familia para llorar por última vez su marcha. Destacar la presencia de ex cargos de la Generalitat; el primer edil de San Vicente, Jesús Villar; gran representación de regantes de la provincia, el vicesecretario general del PP en la Comunidad, José Juan Zaplana, además de representantes de los grupos municipales de San Vicente, numerosos funcionarios y representantes de asociaciones, entre otros.

Desde el Grupo Municipal del Partido Popular han emprendido una iniciativa, que en principio será secundada por el resto de grupos, para conceder a Luisa Pastor la medalla de oro de San Vicente.