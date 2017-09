Sí Se Puede vuelve a asesorar sobre las ayudas al alquiler social de la Generalitat

Sí Se Puede ya informó y asesoró los pasados meses de mayo y junio a la ciudadanía de San Vicente a fin de que pudiesen tramitar las ayudas de alquiler de Generalitat Valencia en su convocatoria 2017 para residencia habitual. En aquella ocasión se asesoró a mas de 160 ciudadanas y ciudadanos , y en total procedentes de San Vicente del Raspeig se presentaron mas de 220 solicitudes. Se puede presentar la documentación requerida para completar aquellos expedientes que figuren como incompletos o con deficiencias hasta el día 6 de Octubre.

× Ampliar David Navarro, concejal de Sí Se Puede.

“Una vez más nos ponemos a disposición de la ciudadanía para informar y asesorar en este proceso, tanto para comprobar si ha sido admitida su solicitud, como para indicarles que documentación anexa tienen que presentar a fin de completar el expediente en aquellos casos que se consideren por parte de Generalitat incompletos o que tengan alguna propuesta de denegación de la ayuda”, manifiestan desde Sí Se Puede.

“Estaremos a su disposición en la oficina del Grupo Municipal Sí Se Puede San Vicente en el Ayuntamiento de esta localidad en la planta 3ª Despacho 5 en horario de 11:00 a 14:00 desde el próximo jueves 28 y hasta el 6 de octubre, fecha en que finaliza el plazo de presentación de documentación en Generalitat, y los días 3 y 4 de octubre o en el local de la Calle Dr. Fleming 87-89 en horario de 18:00 a 19:30 horas”, informan.

“Porque creemos que los grupos políticos hemos de informar, apoyar y asesorar a la ciudadanía, a fin de que la misma opte a las ayudas a las que tienen derecho. Siendo conscientes de que de nada sirve el que existan unas ayudas o subvenciones por parte de las administraciones públicas, si la ciudadanía no conoce su existencia o no las tramita al no ser consciente de que tiene derecho a ellas”, concluyen.