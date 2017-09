Cuando Barcelona se acerca a Madrid en la búsqueda de la paz

Lo sucedido el pasado 17 de agosto de 2017 en las RAMBLAS DE BARCELONA, me cubre y me embarga de sufrimiento y emociones tan intensas, que me conducen a la ESTACION DE ATOCHA DE MADRID, del 11 de marzo de 2004, porque estuve allí por asunto del destino, cuando regresaba hacia Alicante, después de ver y animar a mi equipo del alma, y en aquella mañana cercana a la primavera, me hizo vivir en ese tren una jornada que no se puede explicar con palabras. Porque cuando es tan grande la tragedia, solo queda reaccionar, de alguna manera, para intentar vencer el miedo, y seguir adelante, porque es la única forma de vencer a los que matan, siendo capaces de vencer el miedo y el mar de dudas, y creer de verdad, en nuestros valores.

Lo que sucedió en ese terrible atentado, cuando nuestro tren se dirigía hacia Alicante, me hizo pensar que tal vez éramos privilegiados los que íbamos en ese tren, y que teníamos otra oportunidad de ayudar con nuestro ejemplo día a día a los demás, siendo libres y solidarios.

Por todo esto, lo sucedido en BARCELONA, me vuelve a traer a la memoria, esa intensa, dura e incalificable en palabras, vivencia, de duda y sufrimiento solidario.

Si aquel final del invierno del 11 de Marzo de 2004, TODOS ERAMOS MADRID, ahora en este intenso y caloroso verano de 17 de agosto de 2017, TODOS SOMOS BARCELONA.

Si entonces soñé ¿por qué no se descubrieron por ciudadanos anónimos y solidarios, avisando a tiempo a nuestros héroes representados en la policía, antes de que explotaran esas mochilas de los trenes, y se alejaran de las vías, para evitar el atentado ¿ ¿Por qué ahora en esa furgoneta , no tuvo el obstáculo insalvable de mesas y sillas arrojadas desde las terrazas por ciudadanos anónimos y solidarios, avisando a tiempo a nuestros héroes representados en la mossos d ́esquadra, y la policía , para evitar el atentado?. Que poca distancia entre la vida y la tragedia, pero ese es el dilema espantoso, y que serenidad, tan soñada y tan imposible, para salvar vidas e ilusiones.

Pero, sin embargo, en medio de tan incalificable tragedia, surge la SOLIDARIDAD, que nos hace sentirnos TANTO UNIDOS COMO INVENCIBLES.

El sufrimiento y el dolor no tienen consuelo ni inmediato ni lejano, pero lo que nos hace reflexionar, y encontrar valores a los que aferrarnos, es ver y vivir lo INFINITAMENTE SOLIDARIOS que podemos llegar a ser, y ese debe ser el HOMENAJE PERMANENTE a los que han sido víctimas antes en MADRID, y ahora en BARCELONA, como ciudadanos libres y solidarios, siempre.

Sigo teniendo SUEÑOS, de que las mochilas no explotaron en ATOCHA, porque se alejaron a tiempo, y de la furgoneta no atropelló a nadie en LAS RAMBLAS, porque tropezó con mesas y sillas que lo impidieron. Y en ese empeño de soñar, espero con toda MI ALMA, que un día el “afán de muerte a los infieles “, se convierta en VIDA SIN ODIO Y SIN FRONTERAS, donde solo quepa la convivencia en LIBERTAD, EN SOLIDARIDAD, que sepamos trabajar y descubrir, salvando la violencia, cada día.

NO TENGO MIEDO, porque tengo ganas de luchar y de sufrir por la paz, en convivencia libre, pacífica y solidaria, porque todos estos valores se trabajan duro, y ganan día a día, venciendo el miedo, con sacrificio, y sacando, cueste lo que cueste , lo mejor de nosotros mismos, y lo que más importa, saber compartirlo con los demás.

Tal vez, sea UN SUEÑO IMPOSIBLE, pero jamás me voy a cansar de luchar por conseguirlo. Al menos, así, me sentiré libre y solidario cada despertar.