Robos en los vestuarios de las piscinas

× Ampliar Piscina cubierta Imagen de archivo e las piscinas municipales

Usuarios de las piscinas municipales, cansados de la situación de inseguridad que padecen desde hace más de seis años denuncian los continuos robos que tienen lugar en los vestuarios de las piscinas municipales mientras están haciendo uso de las instalaciones. Ayer sábado a una vecina le robaron un pequeño secador que utiliza después del baño, nos asegura que no es la primera vez que le roban y que en “el turno anterior de esa misma mañana a una señora también le quitaron la ropa y creo que se tuvo que marchar tal cual”. Y a otro vecino le quitaron recintemente “los zapatos teniendo que irse a su casa con las chanclas”. Según los afectados son pequeños hurtos y aunque han puesto unas taquillas que tienen llave al no poder llevárselas cualquiera puede tener acceso a las taquillas. Estos usuarios de las piscinas, que afirman que ya lo han denunciado en otras acasiones, piden un mayor control de los accesos a los vestuarios y alguna manera de que las llaves de las taquillas no las tengan que dejar puestas pudiéndose evitar de esta manera buena parte de los incidentes “ que son muy desagradables ya que rebuscan en tus cosas, en tus prendas íntimas, yo me he sentido muy violentada” según nos comenta una de las afectadas