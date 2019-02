Recursos Humanos presenta una propuesta de productividad que llega en tiempo de descuento

El complemento de productividad sigue siendo el principal quebradero de cabeza para el área de Recursos Humanos, que dirige José Luis Lorenzo (PSOE). Esta semana, el edil presentó de urgencia en las comisiones informativas previas al pleno del 27 de febrero una propuesta que quedó sobre la mesa de forma unánime, debido a la premura de tiempo con que se expuso a los grupos de la oposición.

“Hemos votado en contra porque el concejal de Recursos Humanos trajo una propuesta importante para los trabajadores del Ayuntamiento y que condiciona el futuro del gobierno de San Vicente sin incluirla en el orden del día, sin aviso previo y sin oportunidad de poder leer el documento”, declararon desde el PP, considerando esta maniobra una “falta de respeto y temeridad”.

David Navarro (Si Se Puede) considera que “es un tema de gran calado que no es coherente ni prudente presentar de sopetón sin antes haber hablado con los grupos”. El portavoz de Sí Se Puede añade que “es un asunto que no se puede aprobar sin haberlo estudiado” y recalca su intención de “ver los informes jurídicos y económicos de secretaría e intervención o solicitarlos en caso de que no existiesen, con el fin de ver si la propuesta es o no viable”. Por su parte, el edil no adscrito, Juanma Marín, fue crítico al considerar este proceder como una “traición tanto a los presentes en la comisión como a los trabajadores, que son los realmente afectados”. Marín expresó que “no se puede presentar por vía de urgencia una propuesta de 18 páginas y un tema tan delicado”. El edil va más allá y cree que “esta propuesta se ha demorado torticeramente para culpar a la oposición si no sale adelante”. Marín tilda la gestión de este asunto como “irresponsable, ignorante e incompetente”, mientras respecto al Alcalde asegura que “sólo le importan sus pequeños reinos de taifas”.