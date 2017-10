Reconocimiento a las empresas que contribuyen al desarrollo económico de San Vicente del Raspeig

El pasado sábado, en una gran gala celebrada en el Parque Juan XXIII, la Concejalía de Comercio y Turismo hizo entrega de los premios empresariales con el fin de reconocer la labor de los comercios locales que han contribuido al desarrollo económico de la ciudad.

Concurrieron un total de 20 empresas en la segunda edición de estos premios.

Cableworld (Premio Cercanía)

Cableworld - Plaza Músico Lillo Cánovas, 7 - Telf: 966192001. info@cableworld.es www.cableworld.es

Cableworld (Plaza Músico Lillo Cánovas, 7) obtuvo el reconocimiento unánime del jurado de los Premios Empresariales 2017 y fue distinguida como mejor empresa del año en San Vicente. Cableworld lleva entre nosotros desde el mes de febero cuando inicia la instalación de fibra optica, a pesar de su juventud en nuestra ciudad tiene una experiencia de 20 años en el sector de las telecomunicaciones. Laureano Ramírez, sanvicentero, representante de Cableworld en nuestra ciudad se muestra muy sorprendido por la obtención del galardón, “ no nos lo esperábamos, todo surgió a través de la Asociación de Comerciantes, nos pareció oportuno participar y vemos que se está premiando, a pesar de los pocos meses, la labor que estamos realizando”. Cableword ya da servicio al 85% de la ciudad y esperan que a final de año toda el núcleo urbano pueda trabajar con ellos.

Latte Art (Premio Emprende)

Latte Art - c/ Villafranqueza nº17 local B3. San Vicente del Raspeig. Telf: 678817917

Esta categoría se dirigía a aquellas empresas que abrieron su establecimiento después del 1 de octubre de 2016. La Cafetería Latte Art (calle Villafranqueza, 17) se impuso a Funny Games Room, Des del cor, Perfumería Lady y Clean bubbles café Landry Bar.

Este comercio, que ya fue distinguido por preparar el mejor capuchino de la Comunidad Valenciana, cierra su primer año de andadura con otro galardón. El pasado martes, 17 de octubre, celebraron el aniversario desde su apertura, y no pudieron hacerlo de mejor forma, viendo reconocida su apuesta por el emprendedurismo en una idea de negocio “que pretende evolucionar como franquicia”, según adelanta Ricardo Javier Torres, el gran artífice, junto a su equipo, de este proyecto ilusionante que no pasó desapercibido para el jurado. “Creo que han valorado nuestra especialización y profesionalidad, apostando desde el principio por la calidad”. Han sabido llevar un producto tan cotidiano como el café a una nueva dimensión, con sabores o matices originales y creativos que han tenido gran acogida entre los sanvicenteros. “Cuidamos la preparación y la materia prima”, concluye el empresario.

Funny Games Room (Premio Innova)

Funny Games Room. www.funnygamesroom.com. Telf: 650313913

Este premio reconocía el talento, la creatividad y la capacidad innovadora. Funny Games Room (calle San Isidro, 11) sedujo al jurado por delante de Perfumería Lady, Junco, Cafetería Latte Art, Al pelo estilista, Clean bubbles café Landry Bar, Tienda Bella, La mona violeta y Ref Covers. El secreto de esta propuesta es haber traído a San Vicente un nuevo tipo de juego y una forma de entretenimiento que no existía.

Siguen innovando, con nuevas historias y versiones dirigidas también a menores de diferentes franjas de edad. “No lo esperábamos, por lo que recibimos el premio con gran alegría e ilusión”, confiesa Jorge Lillo.

Horno Vicente Ferrer (Premio Plata)

Horno Vicente Ferrer: Obrador: C/ Dr. Fleming, 41-43. Telf: 965662024 / 966302946

Sucursales: c/ Labradores, 9. Telf: 966307475 ; c/ Pelayo, 8. Telf: 965665832 ; c/ Ciudad Jardín, 2. Telf: 966082376

www.hornovicenteferrer.com

Con el fin de reconocer a las empresas creadas hace 25 años o más que mantengan desde entonces una actividad ininterrumpida, el Premio Plata coronó la trayectoria de Horno Vicente Ferrer (calle Doctor Fleming, 41), un negocio familiar que al año que viene celebrará su 40º aniversario. No fue una decisión fácil, ya que había otras propuestas de gran tradición como Joyería Relojería Multioro, Talleres Ruvamar, Luisa Mira-Moda Hombre, Perfumería Lady, Frutas Soler, Grupo Essoc y Junco. Fue un día muy especial para Pepi, Paqui y Mavi, las tres hermanas que se reunieron para la ocasión tres años después de que les dejara su madre, María, que a buen seguro estará muy orgullosa por el éxito del negocio que fundó junto a Vicente allá por 1978. “Este concurso es una forma de poner en común a diferentes negocios del pueblo”, explica Mavi, añadiendo que “nosotros apostamos y seguiremos apostando por una línea de calidad, una elaboración cuidada y recetas artesanas”.

Grupo Esoc (Premio Conoce)

Grupo Esoc: C/ Río Duero, nº 30. Telf: 965229940 / 663784464 info@grupoesoc.es

Por el Premio Conoce compitieron La mona violeta, Ref covers, Bator, Okavango, Junco, Clean bubbles café Landry Bar y Grupo Esoc (calle Río Duero, 30). Estos últimos se impusieron gracias a su capacidad para traspasar fronteras. De hecho, cuentan con más de 2000 clientes de todo el territorio nacional que apuestan por sus servicios en prevención de riesgos laborales. Un equipo humano que supera la treintena de empleados y que cada día hace gala de su unión y sacrificio como principal clave del éxito. “Nos complace recibir este premio, es un espaldarazo a nuestro trabajo”, señala Nuria Pastor, que fue una de las encargadas de subir al escenario a recoger el merecido galardón.

Además, añade que “este tipo de reconocimientos ayudan a seguir luchando, ya que el proceso en ocasiones es duro”, para acabar agradeciendo a sus clientes “la confianza que han depositado en nosotros todos estos años, así como el boca a boca que nos ha ayudado a crecer”.

Al Pelo Estilistas (Premio Sostenible)

Al Pelo Estilistas: C/ Francia, Local 1. Telf: 865643449

Para el Premio Sostenible, por su contribución a preservar el medio ambiente mediante medidas sostenibles, se presentaron Perfumería Lady, Junco, Clean bubbles café Landry Bar, Tienda Bella y Bator y Al pelo Estilistas (Calle Francia, 1) , siendo la última propuesta quien resultó vencedora. De este modo, se reconoce su apuesta por una línea de envases de aluminio infinitamente reciclable. Se han hecho famosos sus tratamientos capilares a base de aceites esenciales y plantas puras que logran fórmulas únicas y sin conservantes.

“Fue una gran alegría”, explica una ilusionada Mª Isabel González, que ha sido la artífice de consolidar esta idea innovadora en el municipio.

Otras categorías

Al Premio Cercanía optaron las empresas Cableworld, SGO Health&SPA Club, Okavango Café, Tienda Bella y Des del cor. Ganó Tienda Bella, empresa que obtuvo más votos en la página de Facebook de la Concejalía.

En el apartado de reconocimientos (sin dotación económica), la empresa SGO Health&SPA Club ganó el Premio Activo en Redes Sociales.

