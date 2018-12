Rafael Sirvent y José Ignacio Valls volvieron al Chad para solucionar problemas visuales de la mano de la ONG Ilumináfrica

Las afecciones oftalmológicas causan una grave deterioro en la vida de las personas que las padecen pero el impacto es mucho mayor en países subdesarrollados debido a la incidencia de estas enfermedades sobre la población joven por la falta de recursos económicos, sanitarios, el clima agresivo y el desamparo en el que vive la población por parte de sus gobiernos.

Dos profesionales del área de la salud relacionada con la Visión que prestan sus servicios en San Vicente del Raspeig, Rafael Sirvent (optometrista de la Óptica Santa Faz) y José Ignacio Valls, oftalmólogo de Santa Faz Salud, Hospital de la Vega Baja y Clínica Babiera) regresaron el pasado lunes 17 de una nueva misión sanitaria en el Chad, uno de los diez países más pobres del mundo y donde se hace muy necesaria la actuación oftalmológica y óptica debido a la carencia absoluta de las mismas mientras que un altísimo porcentaje de la población mayor de 55 años tiene algún tipo de patología que supone un riesgo para la perdida de la visión.

Aunque esta ha sido la segunda expedición para el sanvicentero Rafael Sirvent y la cuarta para José Ignacio Valls la experiencia sigue siendo impactante para estos dos profesionales. “Este segundo viaje lo he vivido de una forma diferente, por un lado he aceptado mejor la realidad y me ha afectado menos en lo personal, pero por otro he recibido la misma cantidad de amor y gratitud de las personas con la que hemos tratado”, explica Rafael.

Otro oftalmólogo, German Sánchez y la enfermera Ana Miguel Cacho completaban la expedición que supone la nº 45 organizada desde la ONG Ilumináfrica que ha iluminado el camino a 22.014 personas con sus actuaciones en tres Hospitales en Dono Manga, Ebemé y Bebedjia, ciudad en donde realizaron la labor los alicantinos.

Hasta el Hospital Saint Joseph se trasladaron partiendo desde Valencia y haciendo escala en Paris hasta la capital del Chad donde continuaron camino en carretera a la ciudad de Bebedjia donde se encuentra el Hospital Saint Joseph.

De sus tres grandes maletas dos estaban ocupadas por material quirúrgico para realizar las intervenciones y gafas graduadas recogidas en la óptica, por la propia fundación o por el Club Lions en donde las catalogan en su centro de reciclaje de San Vicente del Raspeig.

La ciudad de Bebedjia tiene una densidad de población muy alta, por lo que mantener un Hospital en la zona es imprescindible. La consulta Oftalmológica tiene un pequeño coste económico para los usuarios que repercute totalmente en el Hospital por lo que además de la labor sanitaria con estas expediciones se consigue que el Hospital continue realizando su labor.

Las jornadas de trabajo eran maratonianas siendo el horario de las consultas desde las 8:00 de la mañana hasta las 14:00 y desde las 18:00 hasta las 22:00 . “Podíamos llegar a pasar una media de 50 consultas diarias lo que supone una gran carga de trabajo”, explica Rafael. De esas 50 consultas, a unas 20 se les practicaba cirugía de cataratas, a otras 20 se les realizaba una corrección óptica y a tan solo a unos 10 pacientes diarios se les diagnosticaba algún otro problema que no podían dar solución.

A veces las consultas terminaban cuando se iba la luz que podrucían los generadores del Hospital. “En ocasiones teníamos al paciente preparado para operar y como se iba la luz teníamos que decirle que volviera al día siguiente. Nunca tuvimos ni una queja ni un mal gesto al contrario todo eran muestras de agradecimiento”.

Las condiciones de trabajo son muy diferentes a las que estamos acostumbrados en España pero con mucho esfuerzo tratan de mantener la asepsia necesaria para realizar un trabajo serio y en profundidad obteniendo en la mayoría de los casos unos resultados satisfactorios.

Además del trabajo diario en las consultas y quirófano desde la ONG realizan campañas de prevención a nivel local y regional sobre la importancia del cuidado de los ojos, fomentando el uso de gafas de sol etc… No suelen tener escasez de agua ni de alimento pero éste es muy poco variado por lo que hay graves problemas nutricionales en la zona que causan graves problemas de salud a la población. En este sentido, gracias al trabajo de otra ONG en el mismo hospital Saint Joseph se ha conseguido reducir la mortalidad infantil de un 20% a un 8%.

Al estar esta ciudad ubicada al sur del país apenas hay turismo por lo que destacó que hay muy pocos hombres blancos y los que hay son educadores o sanitarios por lo que toda la población les tiene una gran estima.

La población no cuenta con el apoyo del gobierno del país y es la Iglesia Católica la única institución que realiza una labor social. De hecho el Hospital Saint Joseph, donde prestaron los servicios está dirigido por esta institución. “He podido valorar aún más la labor de los trabajadores del hospital, auténticos héroes que saben sobreponerse a la falta de medios. Como Sor Pilar, con más de 40 años realizando una labor humanitaria en el Chad, quien nos facilitó mucho las cosas y puso en situación sobre el estado del país”. En el Hospital Saint Joseph opera un único cirujano, Sor Elisabeth y hay un médico local, el Doctor Valentino. Además en esta última expedición han contactado con un oftalmólogo local que ha estado con ellos estos días y se ha prestado a pasar consultas primarias de oftalmología tanto en el hospital como en Redes Sociales.

Para ambos ha sido de nuevo una lección de vida, “volver a España y darte cuenta de algunos problemas de los que se queja aquí la gente te hace reír, piensa que allí es como un viaje en el tiempo, en ocasiones te trasladas 20 años pero en otras 600”.