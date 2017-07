Quejas por vehículos en la vía pública

× 1 de 4 Ampliar × 2 de 4 Ampliar × 3 de 4 Ampliar × 4 de 4 Ampliar Prev Next

Vecinos de la calle Benavente nos envia una queja de la situación "de abandono" que según ellos se encuentran por la acumulación de vehículos en mal estado aparcados en la vía pública.

El problema, según estos vecinos, se ha originado desde que en esa calle abrieron un taller de vehículos. "El tema a exponer es que este nuevo negocio no tiene en cuenta que vivimos personas alrededor. Cuando pasas por la calle parece que estés paseando por un auténtico desguace. Tienen coches que llevan sin moverse más de dos meses, sucios, con ruedas pinchadas, sin matrículas, paragolpes colgando, etc... y se avisó a la policia del tema pero hasta que no lleve en la calle un tiempo determinado no pueden retirarlos por abandono, cosa que como se avisa a los del taller, lo mueven de sitio y así tienen de nuevo un largo plazo hasta que se vuelva a considerar como abandonado".

Para estos vecinos la situación se complica ya que " al no mover los coches, esas zonas no pueden limpiarse con la barredora y el soplador, pueden imaginar que todo el orín de perros se va acumulando en las ruedas y huecos que quedan hasta las aceras con sus respectivos olores agravados por el calor".