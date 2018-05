Quejas de vecinos y comerciantes por el cambio de ubicación de la Muestra San Vicente

El cambio de ubicación para la Muestra San Vicente no ha tardado en hacer saltar las quejas entre vecinos y comerciantes que se sienten perjudicados por esta variación. Esta vez la organización sale del interior del parque Lo Torrent para emplazarse en la Avenida L´Almassera y en la calle Lo Torrent.

La concejalía de tráfico señalizó mediante carteles que las calles afectadas se mantendrían cortadas entre los días 9 y 15 de mayo, para proceder al montaje y desmontaje de expositores. Por tanto, vecinos y conductores llevan desde el miércoles sin poder transitar con normalizad por la zona. “Un aplauso para el que haya tenido la brillante idea de poner la Muestra en esta zona, la próxima vez que la monte en la puerta de su casa y le digan que el coche sólo podrá entrar y salir del garaje a las 9:30h o a medianoche”, lamentaba un ciudadano.

El asunto de los vados también ha dado de sí. En primer lugar se sacó una nota informativa con restricciones provisionales de acceso y salida entre los días 8 y 13 de mayo. Tras las numerosas quejas vecinales, ahora el periodo de restricción se ha reducido y afectará únicamente al fin de semana.

“Nos está perjudicando, al menos en estos días de montaje, porque algunos clientes no vienen al no poder aparcar”

“Nos está perjudicando, al menos en estos días de montaje, porque algunos clientes no vienen al no poder aparcar”, lamentan los comerciantes de la zona, que cuentan con el apoyo de la Asociación de hosteleros. En la avenida Almassera, concretamente, se quejan de que “nos han dado la espalda”, refiriéndose a que los expositores miran hacia la carretera y no hacia la acera donde ellos se ubican, por lo que no se verán tan beneficiados por el paso de visitantes a la Muestra. La concejal de comercio, Asun París, explica que “por parte del Ayuntamiento y del Comité Organizador pondremos todo nuestro empeño en generar las menos molestias posibles”, añadiendo que “la inmensa mayoría de vecinos sabe que esta Muestra es beneficiosa para San Vicente y en nuestro empeño de dinamizar el municipio la zona de los aledaños del Parque Lo Torrent está dentro de nuestros objetivos. Se trata de un tipo de actividad que no tiene por qué generar molestias de consideración a los vecinos, en cambio sí mucha actividad al comercio y hostelería de la zona, aunque es evidente que nunca llueve a gusto de todos”.