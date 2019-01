Promocionan establecimientos de comida rápida en tablones de anuncios próximos a colegios

La vuelta al cole tras las vacaciones navideñas ha descubierto a los alumnos un paisaje diferente al que estaban acostumbrados. En algunos centros, como el de la foto (José Ramón García Antón), se ha detectado publicidad sobre establecimientos de comida rápida, lo que ha despertado la duda de si es ético o no utilizar los tablones de anuncios próximos a instituciones educativas para este tipo de promociones.

Al respecto, la concejal responsable, Mariló Jordá, se ha mostrado muy contraria a este tipo de publicidad, aunque según nos explica, “depende de la empresa (contratada por el Ayuntamiento) que coloca los mupis publicitarios decidir quienes son los anunciantes”. La edil va más allá, asegurando que “estamos negociando para especificar en el contrato una normativa que aclare qué tipo de publicidad se puede colocar en entornos educativos, y de no conseguirlo no lo renovaremos”. Jordá aclara que el contrato finaliza en Febrero, por lo que hasta entonces este tipo de publicidad no incurre en ninguna ilegalidad. El consistorio reconoce que el mensaje que se envía con esta publicidad es contrario a las campañas de alimentación saludable del Ayuntamiento.

La vecina que ha denunciado el caso explica que desde un primer momento advirtió de la incongruencia de que el Ayuntamiento esté apostando por la alimentación saludable entre los escolares y no advierta esta publicidad tan cerca de una población tan sensible como la infantil.

Hace un año Medio Ambiente, Educación y Sanidad celebraron una jornada para la implantación de los «comedores sostenibles». El objetivo era realizar una reflexión crítica sobre el sistema alimentario y lograr que los comedores escolares sean espacios de aprendizaje colectivo, e influir en las políticas educativas y alimentarias del municipio. Precisamente San Vicente implanta este curso en dos centros un plan piloto de comedor saludable.

Quejas por la utilización de los espacios públicos para intereses privados

Ya hubo vecinos que se quejaron por la utilización de los espacios públicos apropiándoselos empresas privadas. En abril del 2017 ya hubo quejas por la utilización de la avenida principal como escaparate meramente publicitario. Hecho que se ha ido repitiendo en los últimos meses.

A mitad del mes de abril apareció la avenida de entrada a nuestra ciudad con buena parte de las farolas con banderolas anunciando la actividad de una empresa privada. Esta actividad levantó una cierta polémica entre los vecinos ya que no parecía claro que una empresa privada pudiera utilizar de este modo el espacio público. Desde el ayuntamiento se informó a este medio que todo era lícito, que estaba dentro del pliego de condiciones la utilización de este espacio público, ahora, el vecino que denunció esta situación, nos ha proporcionado el pliego de condiciones en el que en la página 4 especifica claramente las condiciones para la colocación de banderolas sobre soportes de alumbrado público. En el primer punto dice textualmente que el criterio de implantación de las banderolas “Estará sujeto a autorización previa en todo caso”, en el segundo dice que el “ contenido no sea exclusivamente comercial sino cultural/social”. Desde urbanismo manifiestan que después de consultar con los servicios legales estos aseguran que“es interpretable”.

× Ampliar Pliego de la contrata donde se especifica "los criterios de implantación" de las banderolas

El vecino no entiende que es lo que hay que interpretar en la frase “cuyo contenido no sea exclusivamente comercial sino cultural/social”, “da la impresión que prefieren mirar hacia otro lado y no cumplir con sus propias normativas, ellos sabrán porqué permiten el incumplimiento de la ordenanza de explotación del dominio público y permiten que una empresa privada se beneficie así de los espacios públicos”.

¿Protección de la imagen de la ciudad?

Para este vecino la utilización de estos espacios y la imagen que generan "no parece que sea muy positiva para la ciudad, ver las banderolas rotas en el aire, en el suelo y que incluso pueden llegar a causar algún accidente ya que llegan a estar en la misma calzada no creo que sea en el interés de todos"