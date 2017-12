Primera sentencia condenatoria al ayuntamiento por las multas del semáforo de la carretera de Agost

× Ampliar La cámara situada unos metros antes de un semáforo de la carretera de Agost

Un conductor que fue sancionado en el punto de control ubicado en el semáforo de la carretera de Agost ha ganado una sentencia que obliga al Ayuntamiento a devolverle el importe de la multa y los puntos que le arrebataron.

Este hecho es un precedente importante, ya que no existían casos en el municipio con sentencias favorables, aunque sí los hubiera similares en otras localidades de España como San Sebastián o Madrid. Ahora, todo aquel que haya recibido una sanción en este control semafórico puede alegar con el respaldo de contar con un precedente que antes no existía, lo que le puede costar al Ayuntamiento un grave perjuicio económico si la justicia le obliga a devolver los importes recaudados en sanciones que no hayan prescrito.

Según nos informa José Villegas Cebrián, letrado del vecino que ha demandado al ayuntamiento, la sentencia es “firme y no admite recurso” . Así se decidió recientemente en un Juzgado de Alicante. Villegas asegura que "ahora los afectados, con esta sentencia, pueden defender sus derechos ante el ayuntamiento". Esta es la primera sentencia de este tipo en la Comunidad Valenciana.

Antecedentes

La resolución del juez da la razón al denunciante debido a que “es necesario un control metrológico del semáforo en la zona”. Esta afirmación contrasta con los dos informes que aportó el Ayuntamiento, con los cuales justificó que dicho radar volviera a estar operativo tras meses sin poner multas. “El radar es perfectamente legal y se han tomado las medidas para garantizar la fiabilidad y seguridad de la medición que realiza al paso de los vehículos”, comentaba la edil de Gobernación, Maria Isabel Martínez, a mediados de 2016. Ahora, esas manifestaciones, han sido rebatidas por un juez.

El radar, que se encuentra en la carretera de Agost en la confluencia con la calle Elda, es el único de estas características que existe en el término municipal de San Vicente. Está gestionado por la Policía Local, que revisa cada uno de los casos en que los conductores se pasan el semáforo con la luz en rojo. Se cuentan en más de 3000 las personas las afectadas por la cámara instalada en este punto semafórico.

Sentencia completa