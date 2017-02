Preocupación en Santa Isabel por las obras de los bloques 24 y 25

La preocupación de los vecinos radica en que “desde la última reunión no sabemos nada, excepto que la obra de los bloques 24 y 25 no arranca”, aseguran desde la Asociación Zoila Romero Checa. “No hay caseta, los vecinos nos preguntan y no podemos darles una respuesta”, añaden. Están a la espera de recibir una explicación, ya que los trabajos deberían haber empezado la semana anterior, por lo que no ocultan su “enfado y preocupación” al respecto.

La edil de Urbanismo, Mariló Jordá. explica que “ya se están implantando medios, inspeccionando cubiertas y cajas de escalera”. Por el momento, afirma, “no se verán andamios para evitar robos”, informando que “se ha alquilado un piso para que los obreros se cambien y el puesto de información estará en el Centro Social”. Jordá transmite tranquilidad a los vecinos, asegurándoles que la obra estará terminada tras los nueve meses previstos de ejecución.