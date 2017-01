Preocupación en los vecinos por la oleada de robos en viviendas del extrarradio

Los vecinos de la Zona Norte de San Vicente están bastante preocupados por la falta de soluciones que desde la concejalía de Seguridad Ciudadana se les da para tratar de evitar la oleada de robos que se está produciendo en el extrarradio del municipio.

Se trata de un problema habitual en chalets y bungalows de las afueras, “especialmente en esta época del año cuando anochece antes”, señalan los vecinos de Pino Holandeses-Boqueres, que no obstante no habían vivido algo como lo del pasado sábado, cuando en apenas unas horas se encadenaron varios robos seguidos sin que Policía y Guardia Civil pudieran detectar a los asaltantes.

Algunas fuentes vecinales aseguran que había hasta 5 asaltantes bien organizados (unos desvalijaban las viviendas, otros vigilaban y otros esperaban en un vehículo), que comenzaron la ruta cerca de las 20h de la tarde hasta el amanecer del día siguiente. Tras los primeros robos, la Guardia Civil acudió a la zona, pero no pudo evitar que se siguieran produciendo debido a la gran extensión de terreno en la que hay hasta 350 y 400 viviendas. Esta falta de soluciones es la que más preocupa a los vecinos, que se sienten “indefensos” y han creado grupos de whatsapp para alertar rápidamente en caso de que alguno vea algo sospechoso.

Según indica el presidente de la Asociación de Vecinos del vial de los Holandeses, José Emilio Moya, “los ladrones actúan de forma ordenada y organizada, tienen vigilada la zona y se llevan sobretodo joyas, dinero y aparatos electrónicos”. Suelen entrar en viviendas desocupadas, pero algún vecino también cuenta como a un anciano “se le colaron por la ventana mientras veía una película”. También estaba en casa Petra Yda, que habita en el primer chalet del vial, a pesar de que tiene otra residencia más habitual en San Juan. En la noche de los asaltos se desplazó a su chalet, donde estaba su hermana, y al entrar se percató de que varias cosas no estaban como deberían. En ese momento no se dio cuenta, pero posteriormente al atar cabos supo que había pillado infraganti a los ladrones, que no obstante escaparon sin ser vistos. Ya de madrugada, Petra y su hermana, alertadas por los ladridos de un perro, se despertaron y volvieron a encontrar parte de la casa patas arriba. “Por lo visto empezaron la ruta por mi casa y al acabar el recorrido volvieron a entrar”, concluye.

Desde entonces, los vecinos no duermen y sospechan de cualquier ruido fuera de lo común. Según indican, “las alarmas o las cámaras en viviendas no son una solución suficiente”, y reclaman mayor presencia policial y soluciones por parte de la concejalía. Paco Pellicer, otro vecino afectado y que nos ha cedido los vídeos de su cámara de vigilancia donde se ve actuar a los ladrones, lamenta que no exista voluntad para buscar una solución, argumentando que “el extrarradio interesa para algunos asuntos como tener licencias de obra, pero una vez se construye no se nos presta un servicio”. También se han denunciado robos en otras partidas de la zona Norte como Villamontes o Les Escoles Lo Romero.

La concejalía de Seguridad Ciudadana defiende la coordinación policial en San Vicente

Al respecto de esta oleada de robos que ha despertado el descontento e inseguridad de los vecinos, la edil del área responsable de Seguridad Ciudadana, Maribel Martínez, ha declarado que “el pasado sábado 4 patrullas, dos de policía local y 2 de guardia civil estuvieron vigilando la zona desde primera hora de la tarde y durante el domingo”, añadiendo que “está abierta una investigación que dé con los autores”.

Martínez considera que "San Vicente es un municipio seguro que trabaja de manera coordinada la seguridad ciudadana entre policía local, policía nacional y guardia civil”, recordando que “en la pasada junta de seguridad los datos eran muy alentadores; había descendido el número de delitos y aumentado el índice de resolución”. La edil asegura que “seguimos trabajando en esta línea de coordinación que está dando buenos resultados” y espera encontrar a los culpables igual que “ recientemente se detuvo a una banda que actuaba en la zona”.

El PP pide mayor presencia policial

El Partido Popular ha solicitado a la Concejalía de Seguridad Ciudadana que incremente la vigilancia de la Policía Local en las urbanizaciones y partidas rurales, explicando que “la Concejalía de Seguridad tiene que poner todos los medios a su alcance para prevenir los robos y asaltos de viviendas, tanto con sus propios efectivos de la Policía Local como mejorando la coordinación con el resto de fuerzas de seguridad que tienen presencia en San Vicente, como son la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía”.

El grupo municipal del PP ha concluido que “corresponde al Ayuntamiento de San Vicente garantizar la seguridad de todos los vecinos, tanto del casco urbano como del extrarradio, por lo que la Concejalía no puede eludir su responsabilidad en las tareas de coordinar la vigilancia en el municipio”.