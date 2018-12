Premios Empresariales 2018 San Vicente del Raspeig

Automóviles Gomis ha obtenido el reconocimiento unánime del jurado de los Premios Empresariales 2018 y ha sido distinguida como mejor empresa del año en San Vicente. Entregados durante una gala celebrada la noche del jueves 29 de noviembre en el Auditorio, estos galardones han premiado también a Sgo¡ health & spa club en la modalidad de Cercanía, Caramelo Novias en el Premio Emprende, Droguería Valiente en el Premio Plata, Clean bubbles cafe-laundry bar en el Premio Conoce, Salón Recreativo Los 80’s en el Premio Innova y Frutas Soler en el Premio Sostenible. En el apartado de reconocimientos (sin dotación económica), la empresa Tienda Bella ha ganado el Premio Activo en Redes Sociales.

La Concejalía de Comercio y Turismo convoca estos premios con el fin de reconocer la labor de las empresas locales que han contribuido al desarrollo económico de la ciudad. La Gala fue presidida por el alcalde de San Vicente, Jesús Villar.

“La empresas locales y el comercio minorista juegan un papel fundamental en el engranaje socioeconómico del municipio y su crecimiento. Son generadoras de riqueza, creadoras de empleo, constituyen un termómetro que mide la salud económica del municipio, y se convierten en un escaparate para las ciudades vecinas que, me consta, ponen sus ojos en nosotros”, ha dicho el primer edil.

La concejala de Comercio y Turismo, Asun París, ha felicitado a los premiados y al jurado y ha agradecido el esfuerzo de todos los que han hecho posible que estos premios sirvan para incentivar un modelo económico sostenible en el municipio.

“El Ayuntamiento es muy consciente de que la industria, el comercio y la hostelería son sectores vitales para nuestro municipio.

Les engañaría si les dijera que desde aquí podemos solucionar todos sus problemas. Pero sí les aseguro que queremos trabajar conjuntamente con vosotros”. La edil ha agregado: “Queremos que vean el futuro con optimismo y deseamos que nos sientan cercanos. Nos queda mucho por hacer. Es cierto que no disponemos de todos los recursos deseables, pero quiero que sepan que estamos con ustedes, apoyando al comercio, ayudando a la industria, fomentando las vocaciones empresariales y el autoempleo, contribuyendo a cualificar a nuestros trabajadore desempleados, respaldando a nuestros hosteleros.

El Premio Cercanía se concede la empresa que ha obtenido más votos en la página de Facebook de la Concejalía. El Premio Emprende se convoca para aquellas empresas que abrieron su establecimiento después del 1 de octubre de 2017. Con el fin de reconocer a las empresas creadas hace 25 años o más y mantengan desde entonces una actividad ininterrumpida se concede el Premio Plata. El Premio Innova reconoce el talento, la creatividad y la capacidad innovadora se presentaron, mientras que Premio Sostenible valora la contribución de las empresas a preservar el medio ambiente mediante medidas sostenibles. Por último, el premio Conoce premia a aquellas empresas de San Vicente que favorezcan la promoción del municipio.

Discurso de la concejala de Comercio, Asunción París

Alcalde, compañeros de Corporación, representantes de las diferentes asociaciones empresariales, sociales y festeras de nuestro municipio; comerciantes, hosteleros, empresarias y empresarios, representantes de la Universidad, queridas amigas y amigos.

Muy buenas noches y muchas gracias por asistir a esta nueva edición de los Premios Empresariales de San Vicente del Raspeig.

Hace unos días, unas semanas quizá, pregunté a una comerciante conocida mía si sabía de la existencia estos premios, y si tenía intención de presentarse.

-Pero esos premios ¿sirven de algo?, me contestó.

La verdad es que esa respuesta me ha hecho reflexionar. Mirad, cuando tienes una responsabilidad pública, hay muchas maneras de actuar, aunque yo las resumo en tres:

-Primera: no hacer nada y evitar complicaciones.

-Segunda: seguir la inercia si las cosas van razonablemente bien.

-O tercera: poner todo tu empeño en mejorarlas.

A esta conocida mía le respondí que claro que estos premios sirven de algo. Y hoy, después de reflexionar sobre aquella pregunta, les digo que si, que sirven de algo, que dan visibilidad a nuestros comercios, a nuestras empresas, a nuestros bares y restaurantes, que fomentan la competitividad. Pero también os aseguro que mi fórmula es la tercera y que la única inercia que vamos a seguir es la de mejorar las cosas. Por supuesto que sirven estos premios, pero deben servir más. Y tiene que llegar un momento en el que ningún comerciante, en el que ninguna empresaria o ningún dueño de una cafetería o restaurante de San Vicente se haga la pregunta que me hizo aquella comerciante. Esa es nuestra aspiración y nuestra responsabilidad: poner toda la carne en el asador para mejorar las cosas. Es nuestra ambición, es el ADN de este equipo de Gobierno, y en concreto de esta concejalía.

Actuación durante la Gala Empresarial San Vicente del Raspeig 2018

Esta es la tercera edición de los premios Empresariales. Los creamos con muchísima ilusión y no menos esfuerzo. Vamos creciendo y, en la medida de nuestras posibilidades, trabajamos en consolidarlos como el gran día de las empresas, de los comercios y de la hostelería de San Vicente.

El Ayuntamiento es muy consciente de que la industria y el comercio y la hostelería son sectores vitales para nuestro municipio. Les engañaría si os dijera que desde aquí podemos solucionar todos sus problemas. Pero sí os aseguro que queremos trabajar conjuntamente con vosotros. Con el sector del comercio para impulsar la consolidación de un modelo en el que nuestras calles comerciales se conviertan en el escenario más atractivo posible para las compras y el consumo, destacando por su variedad, diversidad, calidad y proximidad. Nuestra vocación de contribuir a la revitalización del sector es inequívoca. Queremos que veáis el futuro con optimismo y deseamos que nos sintáis cercanos.

No menos cercanos nos sentimos de nuestra industria. Vuestras empresas aportan riqueza al municipio. Generáis empleo y aportáis competitividad y sostenibilidad a la economía.

Lideráis los procesos de innovación y tecnología. Sois importantísimos. Los restaurantes, los bares, las cafeterías.

Sabemos que con mucha frecuencia sois puerta de entrada a San Vicente de vecinos de otras localidades, de gente que nos visita. Con vuestro esfuerzo hacéis ciudad. Sois carta de presentación y debéis saber que el Ayuntamiento os admira, os reconoce y siempre os apoyará.

Nos queda mucho por hacer. Es cierto que no disponemos de todos los recursos deseables, pero quiero que sepáis que estamos con vosotros, apoyando al comercio, ayudando a la industria, fomentando las vocaciones empresariales y el autoempleo, contribuyendo a cualificar a nuestros trabajadores desempleados, respaldando a nuestros hosteleros. A todos vosotros os necesitamos y os queremos a nuestro lado. ¡Claro que sirven estos premios¡ Antes de pasar a conocer a los galardonados me gustaría agradecer la complicada labor del jurado de estos premios. Y por supuesto destacar la labor de las personas que trabajan a mi lado en el área de Desarrollo Local. Gracias por vuestro esfuerzo y dedicación.

Y cómo no, felicitar de antemano a los ganadores de este año y animar a los que no han obtenido premio, o a los que no se han presentado a ninguno de ellos, a participar en siguientes ediciones.

Y ya, para terminar, permitidme que les diga una cosa: Vosotros servís de mucho. Muchas gracias.

Y ya, sin más, conozcamos a los que hoy son los verdaderos protagonistas. Gracias por vuestra atención.