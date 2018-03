Polémica por el nombre del pregonero que aparece en el libro de fiestas

Muchos se han quedado “helados” al abrir el libro de fiestas y ver que el nombre del pregonero no correspondía con el que fue anunciado por el alcalde.

En la página en la que se detalla el programa de actos, aparece destacado en negrita el nombre de Daniel Andújar como pregonero, cuando el encargado de dirigirse a los festeros desde el balcón será Mario Masiá.

Desde la concejalía de fiestas aseguran que es un error de la imprenta que se les avisó con tiempo, aunque algunas lecturas ya hablan de la posibilidad de que el prestigioso heladero no fuese la primera opción. Al respecto, el propio Masiá nos ha indicado (en una entrevista que publicaremos la próxima semana) que “en un principio me he sentido un segundo plato, pero luego he pensado que en los grandes restaurantes es tan bueno el primero como el segundo“.