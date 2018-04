Podemos y SSPSV apoyan a quien denuncie la evasión fiscal

El pasado martes, 16 de abril , el Círculo Podemos de nuestra localidad, a través de Sí Se Puede San Vicente presentó en el registro del Ayuntamiento una propuesta de moción en apoyo a la presentación de una PNL a nivel nacional por parte de Podemos en la cual se solicita que el Gobierno español cuestione la extradición a Suiza de Hervé Daniel Marcel Falciani, en especial atención a su loable colaboración con la administración tributaria española.

Falciani es conocido a nivel internacional al atribuírsele la distribución de la llamada “lista Falciani”, un listado de clientes del banco suizo HSBC, que ha permitido a la Justicia de varios países no sólo perseguir a evasores fiscales sino conocer datos bancarios y financieros relacionados con otras actividades delictivas como el terrorismo. En el caso de España figuran alrededor de 700 evasores fiscales y hasta la fecha ya se han recuperado de más de trescientos millones de euros para la Hacienda pública.

* Según diversas estimaciones, el dinero procedente de entidades y fortunas españolas residentes en paraísos fiscales superaría los 150.000 millones de euros .

* 17 de las 35 empresas del IBEX35 no estarían pagando por el impuesto de sociedades en España.

* Según GESTHA, la bolsa de fraude en el conjunto del Estado asciende a 59.500 millones de euros anuales, cifra similar al gasto sanitario anual de todas las administraciones públicas.

* El 70% del fraude se concentra en grandes empresas y fortunas, mientras que el 90% de los inspectores de hacienda va a investigar a pymes y autónomos en vez de a los grandes evasores.

“Por todo ello solicitamos que se valore el hecho de que denunciar a delincuentes de cuello blanco no es un delito, es un ejemplo de civismo, y que pongan todos los esfuerzos necesarios y los mecanismos para que se persiga a los evasores, no a quienes nos ayuden a descubrirlos y a recuperar el dinero robado, porque hemos de proteger nuestra democracia y el futuro de nuestro Estado del Bienestar, no a los delincuentes que lo ponen en riesgo llevándose el dinero de todos a Suiza”.

“Creemos que apoyar hoy que se cuestione la no extradición de Falciani supone apoyar la defensa de quienes ponen en conocimiento de las autoridades aquellos hechos o datos de que tienen constancia que son o pueden ser constitutivos de delito, debe ser una prioridad en un Estado Social y Democrático de Derecho. Y ello debe suponer necesariamente la protección de las personas denunciantes de delitos de fraude fiscal y corrupción, así como el aseguramiento de mecanismos de puesta en conocimiento de tales delitos seguros y confidenciales”.