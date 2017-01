Periodismo de alpargata

La primera rueda de prensa del Presidente Trump ha servido de pretexto para encendidos debates en la prensa española, más concretamente en los medios audiovisuales, donde la presencia en Espejo Público de un representante “in pectore” de los intereses del mandatario norteamericano, Roberto Centeno, echó más leña a la hoguera donde arde la credibilidad de la prensa .

Posteriormente, en Onda Cero, la tertulia radiofónica con Javier Caraballo y uno de los más conocidos de los tertulianos de La Sexta, Francisco Marhuenda, discutieron sobre los alcances del conflicto entre la libertad de prensa , las nuevas formas de comunicación que constituyen las redes sociales y el supuesto desprestigio de la prensa, a raíz del incidente entre Trump y la CNN.

Uno de los participantes apuntaba a que el nuevo presidente de los Estados Unidos ha elegido el tuiteo para salir urbi et orbi y ha convertido su vida pública, como se vio en su meteórica campaña, en “El show de Trump”. Y creo que ésta es una observación no por obvia menos válida. Vivimos unos tiempos en los cuales el periodismo se ha ido convirtiendo en espectáculo, en amarillismo rampante, presionado por las redes sociales , que son la antítesis del periodismo. A lo que hay que agregar que en el caso de España la crisis que afecta a la economía ha convertido a la profesión periodística en precaria. Los digitales a menudo están hechos por becarios o periodistas infra remunerados, que deben ocuparse de una multitud de labores diferentes por salarios mileuristas, con suerte. Y así no hay quien trabaje bien y a gusto Lo decía Elsa González, presidenta de la FAPE (Federación de Asociaciones de la Prensa de España) en esa misma tertulia de Onda Cero.

Se dijo también que uno de los principales problemas que enfrenta la profesión es también la independencia de los poderes públicos y en algunos casos, de los partidos políticos. Para Francisco Marhuenda, parte del desprestigio de la profesión periodística se debe a las apariencias, puesto que según afirmó, “se ve a muchos con vaqueros en las ruedas de prensa y se ha perdido la costumbre de usar corbata”. El director de La Razón niega que exista dependencia alguna de los periodistas respecto a los partidos políticos y si él defiende al PP, es “porque hace muchas cosas bien”.

La espantada del economista Juan Torres en La Sexta Noche a causa de los comentarios de Inda no ha sido gratuita, sino demostrativa del bajo nivel moral e intelectual que ha alcanzado este mal llamado debate, donde no existe diálogo ni voluntad de entendimiento sino riñas banales dignas de patio de monipodio. Periodismo de traje y corbata, con periodistas bien pagados, pero con alpargatas ideológicas sucias, gastadas y malolientes, que se arrojan a la cabeza unos a otros.