Peligran los servicios extraordinarios de la policía local durante el Mig Any

Durante el Mig Any que se celebrará este fin de semana, “no habrá servicios extraordinarios por parte de la Policía Local”, tal y como han avanzado los sindicatos, que a día de hoy no han llegado a un acuerdo con las concejalías responsables. “Ayer tuvimos una reunión con la edil de Seguridad Ciudadana donde expusimos nuestras condiciones de trabajo. Llueve sobre mojado, no es la primera vez que ocurre algo así, no buscamos culpables, sino soluciones”, lamentan los sindicatos. Entre sus reivindicaciones, además de cobrar las horas extraordinarias que realicen, se encuentra “la posibilidad de mejorar los medios y la plantilla”. En definitiva, “lo que queremos es mayor inversión ya que San Vicente ha crecido mucho en los últimos años y nosotros no hemos aumentado en número”, concluyen.