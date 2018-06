Paz Castelló firmará en la feria del libro de Madrid

Tras su lanzamiento en España, el pasado mes de febrero, y su distribución además en Colombia, México y EE.UU, la escritora alicantina llevará a la Feria del Libro de Madrid su última novela, el thriller Dieciocho meses y un día, premiado con el Galardón Letras del Mediterráneo que otorga la Diputación de Castellón. La novela aborda la problemática de la violencia de género y está ambientada en la localidad de Peñíscola.

Dieciocho meses y un día cuenta la historia de Sabina, una pintora afincada en Peñíscola, que vive encerrada en su ático, aquejada de una grave agorafobia que ha desarrollado tras ser testigo del asesinato de su mejor amiga, a manos de su exmarido, en plena calle. Cuando el presunto asesino queda en libertad por falta de pruebas, la única obsesión de Sabina es la de hacer justicia, con la dificultad de no poder salir de su propia casa.

“Ha sido una novela compleja desde el punto de vista creativo y emocional, porque trata un tema muy sensible, pero el resultado, tanto por la excelente acogida de los lectores como por la crítica, es muy motivador”, asegura Castelló. “A juzgar por lo que me trasladan los lectores, la sociedad no le da la espalda a las víctimas y eso siempre abre una puerta a la esperanza, aunque en ocasiones el sistema no esté a la altura de las circunstancias”.

Castelló ha estado en las Ferias de Alicante, Valencia, Castellón, así como en la celebración del Día del Libro en Sant Jordi en Barcelona. La próxima cita con la autora en la Feria del Libro de Madrid será el sábado, 9 de junio, a partir de las 19 horas, en la caseta Urano 160.

“Es una historia de miedos y de desamparo”, explica Castelló, “pero también de superación y de amor. Al fin y al cabo, todo lo que ocurre en la novela está motivado por el amor”.

Dieciocho meses y un día es la tercera novela de la periodista Paz Castelló, que dio el salto al mundo literario en 2013 con La muerte del nueve y se consolidó en 2017 con el thriller Mi nombre escrito en la puerta de un váter, publicado también por Umbriel.