Pablo Cruz, el DJ que hace bailar a San Vicente

Es el responsable de la música que suena todos los fines de semana en la sala The One. A sus 30 años, lleva más de 15 dedicándose a pinchar música. Asegura que esta profesión tiene mucho que ver con su personalidad y le gusta porque se siente responsable de generar bienestar en la gente durante unas horas.

“El Dj es el 90% de un local, pienso en mi trabajo como una forma de hacer disfrutar a la gente. A veces incluso me han hecho llorar cuando me dicen cosas después de mi actuación”. Así se ha sincerado el DJ, Pablo Cruz, en el despacho del alcalde, Jesús Villar, que lo ha recibido para conocer un poco más la profesión de este sanvicentero que lleva más de 15 años pinchando música, a pesar de tener 30 años. “A este trabajo se accede muy joven. Yo empecé acompañando a mi hermano de pequeño y me enganché. Comencé haciendo bodas y cuando tuve experiencia empecé a moverme por locales”. Ahora es el encargado de hacer bailar a la gente de la sala The One, en San Vicente, cada fin de semana.

El alcalde, Jesús Villar, ha querido reconocer la importancia de esta profesión “imprescindible para potenciar el ocio del municipio”

Confiesa que tiene unas metas altas, “sueño con festivales de los más grandes y con vivir en Ibiza”, pero es consciente de la importancia del factor suerte en esta profesión. “Hay DJs que se conforman con pinchar la música que se lleva y otros que marcamos nuestro propio estilo”.Confiesa que la parte negativa de su profesión es “que no se reconoce nuestro trabajo”.

Pablo Cruz prepara ahora un espectáculo para gente joven y universitarios. “Quiero que la gente interactúe y hacer que participen, marcando así la diferencia”.