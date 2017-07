Distintos puntos de vista sobre el cierre presupuestario

Hacienda informaba ayer del balance de inversiones y amortización de deuda correspondiente al cierre del ejercicio 2016. Al respecto, el Partido Popular ilustra una comparativa sobre cual fue el destino del superávit 2015 con respecto al anunciado en 2016 y critica la gestión del gobierno en este sentido.

Comparativa

En 2016 el superávit ha sido de 5,5 millones de euros, por los 4,5 millones del ejercicio anterior. Mientras en 2015 se destinó únicamente un 18% a amortizar deuda (830 mil euros), en 2016 el porcentaje asciende a un 70% (casi 4 millones de euros). Esto contrasta con las IFS (Inversiones Financieramente Sostenibles), a las que el año pasado se destinaron 3,3 millones y en el reciente cierre la cifra baja a 1,3 millones. “Es el mismo equipo de gobierno, las mismas leyes y los mismos que decían que amortizar deuda era rescatar a los bancos”, denuncian desde el bando popular.

El edil de Hacienda, Alberto Beviá, explica este hecho basándose en la “capacidad de financiación” resultante de los ingresos y gastos no financieros. “No podemos invertir más por la dichosa regla de gasto impuesta por el estado”, lamenta, negando que haya existido mala gestión por su parte y defendiendo que “esto no es rescatar a los bancos, sino rescatar al Ayuntamiento de los bancos”.

Inversiones

El cambio radical que ha sufrido el destino del superávit se explica en base a dos aspectos. El primero de ellos tiene que ver con las inversiones, ya que 928 mil euros previstos para IFS no se han utilizado, por lo que pasan directamente a la amortización de deuda según indica el PP. Además, hay otros 2,2 millones de euros en compromiso de gasto, correspondientes a obras que no llegaron a ejecutarse antes de la finalización del año. De hecho, antes de concluir el 2016 el Ayuntamiento sólo llegó a pagar 157 mil euros para IFS.

Con las inversiones ejecutadas el año anterior, se calculan las del siguiente ejercicio, motivo por el cual la partida destinada a este fin se ha visto reducida sensiblemente. “Esto es un ejemplo de mala gestión, ya que la falta de agilidad a la hora de ejecutar las inversiones y los problemas internos en el gobierno nos han conducido a este punto”, señalan desde el PP, avisando de que “las IFS son importantes porque crean empleo y mejoran la calidad de vida”.

Antes de finalizar el 2016, el Ayuntamiento finalizó dos actuaciones. La mayoría, nueve de ellas, no llegaron a finalizar a tiempo, entre ellas la adecuación de itinerarios peatonales y ciclistas, la urbanización de calles, las obras de la Avda. Lo Torrent, las obras de la calle Cottolengo, alumbrado público en Haygón, etc.. Hubo otras que no llegaron siquiera a adjudicarse.

Beviá responde que “se trata de una verdad a medias”, asegurando que “de los 928 mil euros sólo no se han invertido 325 mil, el resto son bajas de adjudicación que han permitido al Ayuntamiento mejores precios y por tanto el consiguiente ahorro”. El edil asegura que “en un año no hay tiempo para finalizar las IFS, por ello se va a ejecutar una enmienda en la Federación Española de Municipios y Provincias, también apoyada por el PP, para que aumentar el plazo a dos años”.

Ingresos imprevistos

El otro factor que repercute en este cambio de tendencia son los ingresos imprevistos. En 2016 el IBI ha supuesto a las arcas municipales 650 mil euros más de lo esperado, mientras también se ha recibido un millón de euros del estado. “Hacienda se quedó corta en sus estimaciones”, aseguran desde el PP, hecho que consideran una “mala planificación”.

Por ejemplo, el Ayuntamiento ha recaudado 88 mil euros más de lo presupuestado en multas de tráfico, mientras lo que le ha costado de más el descenso en la cuota de basuras supone 33 mil euros. Sin embargo, Alberto Beviá asegura que “los impuestos no pueden bajarse porque también bajaríamos la regla de gasto”, debido a lo que califica como “ley injusta”.

Conclusiones

“Tienen superávit y no hay ni reducción de impuestos ni más inversión”, lamentan desde el PP, aunque también se muestran proclives a amortizar deuda “de forma moderada”. El Ayuntamiento de San Vicente casi se pondrá al día con los bancos tras la última amortización que se debatirá en el pleno de la próxima semana. Beviá considera que esto “independientemente de que seamos partidarios o no de amortizar deuda, es positivo porque libera dinero que se puede destinar al capítulo que queramos y nos ahorra cuantiosos intereses, cerca de 90 mil euros”.