Ofrecen asesoramiento para la tramitación de ayudas de alquiler de la Generalitat

Podemos San Vicente y Sí Se Puede San Vicente asesorarán a la ciudadanía, como ya han hecho en ediciones anteriores, en la tramitación de las ayudas de alquiler de la Generalitat Valenciana para residencia habitual. El periodo de tramitación de dichas solicitudes esta ya abierto, pudiendo presentar las mismas hasta el próximo 6 de agosto.

El importe de la ayuda podrá alcanzar hasta el 40% del alquiler con un máximo 2880 euros anuales con carácter general y hasta un 50% para casos de especial vulnerabilidad, también cuando todos los miembros de la unidad de convivencia sean mayores de 65 años o menores de 35 años.

Pueden optar a estas ayudas

Las unidades de convivencia cuyos ingresos totales no superen 3 veces el IPREM, (22.365€/brutos anuales) con excepción de algunos supuestos en los cuáles si se podrán superar, como el de las familias numerosas o personas con diversidad funcional, enfermedad mental etc.

Ejemplos de ingresos máximos anuales para unidades de convivencia:

- Unidades de convivencia de una persona adulta – 11.182€.

- Unidades de convivencia de una persona adulta y un menor – 18.637€.

- Unidades de convivencia de dos personas adultas 14.910 € .

- Unidades de convivencia de dos adultos y uno o dos menores 22.365€.

En el caso de San Vicente, el límite máximo de alquiler mensual para optar a estas ayudas de alquiler no podrá exceder de los 540 € mensuales.

Se subvencionarán los recibos de alquiler desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018.

En definitiva, esto supone una ayuda de la que se puede beneficiar una gran parte de la ciudadanía. Prueba de ello son las más de ciento sesenta familias a las que ya asesoramos el año pasado y las más de cuarenta que ya nos han solicitado asesoramiento en este año. Por ello, Sí Se Puede San Vicente quiere difundir y ofrecer este apoyo y asesoramiento para su tramitación en la oficina que este grupo tiene en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, planta 3ª despacho 5ª, en horario de 11:00 a 14:00 y hasta el próximo día 6 de agosto, fecha en que finaliza el plazo de presentación de solicitudes.

También desde Podemos San Vicente y en su sede de C/ Dr. Fleming 87-89 se ofrecerá asesoramiento los miércoles por la tarde en horario de 19:00 a 21:00 horas.

Porque creemos en la transparencia y en la necesidad de informar, apoyar y asesorar a la ciudadanía, a fin de que la misma opte a las ayudas a las que tienen derecho. Siendo conscientes de que de nada sirve que existan unas ayudas o subvenciones por parte de las administraciones públicas, si la ciudadanía no conoce su existencia o no las tramita por la dificultad de las gestiones o al no ser consciente de que tiene derecho a ellas.