Ofertan un curso gratuito de vigilante de seguridad para 15 desempleados

La Concejalía de Empleo y Desarrollo Local oferta un curso gratuito de seguridad privada de 230 horas de formación dirigido a un total de 15 desempleados. Tendrán preferencia los residentes en San Vicente. Hasta el 15 de marzo hay plazo para formalizar las inscripciones.

Las personas interesadas en este curso pueden inscribirse de lunes a viernes, entre las 9.00 y las 14:00 horas, en la Agencia de Desarrollo Local, calle Pérez Galdós, nº 30. Deben aportar el original del DNI, el curriculum vitae y la Demanda de Empleo (DARDE). La titulación mínima requerida es Graduado en ESO (se acepta como equivalente Graduado Escolar/EGB).

La concejal de Empleo, Asun París, ha destacado que se trata de un curso con bastantes salidas laborales. “A la hora de seleccionar los cursos, desde la Concejalía priorizamos que éstos sean lo más efectivos posibles, con el objetivo de que las personas desempleadas dispongan de más oportunidades de encontrar, lo antes posible, un empleo estable”.

Pueden inscribirse a este curso las personas desempleadas mayores de 18 años inscritas en el SERVEF, y deben cumplir los requisitos exigidos por la legislación vigente para el acceso y ejercicio de la profesión, entre otros: estar en posesión, o en condiciones de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, de técnico, u otros equivalentes a efectos profesionales, o superiores; tener la nacionalidad de alguno de los estados miembros de la Unión Europea, o de un estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo; poseer la aptitud física y la capacidad psíquica necesarias para el ejercicio de las funciones de vigilante de seguridad.

Otros requisitos son: carecer de antecedentes penales; no haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, del secreto a las comunicaciones o de otros derechos fundamentales, en los 5 años anteriores; no haber sido sancionado en los 2 ó 4 años anteriores, respectivamente, por infracción grave o muy grave en materia de seguridad y no haber sido separado del servicio en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas, o del país de su nacionalidad o procedencia en los dos años anteriores.

La realización del curso estará supeditada a la existencia de candidatos suficientes que cumplan con los requisitos indicados en el apartado anterior.

De marzo a junio

El curso se realizará del 25 de marzo al 10 de junio del 2019, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, en el Centro de Formación OASI (calle Garbinet, 84. Alicante).

En el área jurídica se impartirán los módulos de Derecho Constitucional, Penal, Procesal Penal, Administrativo especial y Laboral y una práctica jurídica; en el área socio-profesional: Identificación y técnicas de descripción de personas y cosas, relaciones humanas y seguridad, deontología profesional, etc. En el área técnico–profesional: seguridad, medios técnicos de protección, control de accesos, etc; en el área instrumental: sistemas de comunicación, medios de detección, técnicas de primeros auxilios, defensa personal, etc.; en el área de cultura física: pruebas de aptitud física para vigilantes de seguridad; y como formación específica: alarmas, centros comerciales, urbanizaciones, rayos x, eventos deportivos y espectáculos públicos.