Nuevo rechazo público a la violencia machista

Ayer de nuevo e incidiendo en la necesidad imprescindible de expresar públicamente el rechazo a la violencia machista, se convocó a las doce del mediodía una concentración y la lectura de un manifiesto, tras confirmarse el pasado miércoles noche por parte de la Subdelegación del Gobierno de Canarias, una nueva victima de violencia de género, en esta ocasión le puso voz al mismo Bienvenido Gomez Concejal de Alumbrado, Mantenimiento, Transportes y Contratación.

× Ampliar Bienvenido Gómez leyendo el manifiesto contra la violencia machista

Ayer se condenó el asesinato de M.ª Victoria Sanardi M. “ Vicki” de 44 años de San Cristobal de la Laguna ( Tenerife), con este nuevo caso se elevan ya en cifras oficiales a 20 mujeres y tres menores las victimas de esta lacra desde que empezó el año. Es necesario y esencial rechazar la violencia machista desde todos los ámbitos, como dijo Martín Luther King “ No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética, lo que mas me preocupa es el silencio de los buenos”.