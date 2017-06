Nuevas quejas vecinales por el servicio de limpieza, poda y fumigación

Ángela París es una vecina de San Vicente que se ha puesto en contacto con nosotros para denunciar varios asuntos de ámbito local con los que está muy molesta.

Ella vive en los últimos números de la calle Mayor, suele pasear por Vicente Savall y pasar las noches de verano a la fresca con las amigas en un banco de la zona. En primer lugar lamenta la altura de los árboles, que es “altísima” y además “suelta una resina como aceitosa en el suelo”, asegurando que “alguna vez he estado a punto de caerme”. Esta vecina ha reclamado la situación en el Ayuntamiento, donde telefónicamente le han dicho que “esos árboles no se pueden tocar”, según nos explica.

“No están fumigando ni podando”

Otro descontento llega en lo relativo a la limpieza: “No están fumigando ni podando”, lamenta, hasta el punto que ha tenido que ser ella misma la que se bajara con amoniaco y agua para limpiar el banco de Vicente Savall donde iban a sentarse. Ángela se pregunta si “no hay nadie controlando a los funcionarios de la limpieza, que siempre están por el centro pero no llegan por aquí abajo”.

Por último, se muestra irritada con los dueños de los perros que hacen sus necesidades en cada esquina. “Habría que crear un impuesto para que vayan con más cuidado”, expresa.

Ángela vino acompañada de Mª Teresa Carratalá, otra vecina que en este caso quería denunciar lo difícil que es dar con alguien capaz de dar respuesta a las preguntas de los ciudadanos. “A mi me mandaron de un sitio a otro y no me respondieron nada, sólo quiero saber a quién tengo que dirigirme”, afirma.