Nueva condena por el último caso de violencia machista

La Corporación Municipal de San Vicente del Raspeig condenó ayer viernes, 29 de diciembre, un nuevo caso de violencia machista: el asesinato de Arancha, de 37 años, delante de dos de sus hijos, en Azuqueca de Henares (Guadalajara). El agresor, marido de Arancha, intentó quitarse la vida después sin éxito. En un manifiesto leido en la puerta del Ayuntamiento, la Corporación condena la violencia machista “como un hecho social y un acto deleznable donde todas y todos somos responsables, no como una cuestión privada en la que no se debe intervenir”. “Hay que denunciar la violencia de género en todas sus formas, la ciudadanía debe ser consciente que no denunciar una situación de violencia la hace cómplice del delito. Por ello, es imprescindible expresar públicamente nuestro rechazo a la violencia y exigir la responsabilidad incuestionable de quién la practica. Porque una parte fundamental de la lucha contra la violencia de género es su condena social, rotunda y sin paliativos”, indica el manifiesto.