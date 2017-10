Nou d'Octubre, una efeméride a la que poner voz

La entrada triunfal del rey Jaume I a la ciudad de Valencia, hasta aquel momento en poder de los musulmanes, un 9 de octubre de 1238, grabó un hito histórico y social en la memoria colectiva de los valencianos. El contexto histórico, cerca de ocho siglos después, enmarca aún hoy la realidad de la Comunidad Valenciana y nos define e identifica como un pueblo con una identidad propia, social, lingüística y cultural, que convive en perfecta armonía con el conjunto del Estado español.

El de hoy no es un 9 d’octubre cualquiera. A nadie le es ajeno el momento convulso que atraviesa el Estado autonómico, la identidad de los pueblos, las particularidades que nos diferencian y al mismo tiempo nos enriquecen, y el contexto de convivencia que debiera regir en las relaciones entre ciudadanos e instituciones, que lejos de ser iguales, somos una unidad. Por eso, la fecha que hoy celebramos, supone una ocasión más que apropiada para situar a la Comunidad Valenciana como un ejemplo de unidad y diversidad al mismo tiempo, sin que ello sea incompatible, más bien al contrario. La Comunidad Valenciana ha sabido dibujar, a lo largo de su historia, las líneas de actuación necesarias para ser un pueblo que estima su lengua, su cultura y su idiosincrasia, y lo hace en un contexto de convivencia armónica con el resto de autonomías porque ninguna ideología debería nunca primar sobre el bien común de los ciudadanos.

Hoy es el día de todos los valencianos. Es como digo, una fecha festiva a la que le ponemos voz, no sólo para enorgullecernos de lo que somos, de nuestro pasado y nuestro presente, de la ilusión y el trabajo que ponemos en nuestro futuro, sino también para reivindicar lo que merecemos. Porque los valencianos y las valencianas merecemos una financiación local y autonómica, justa y equilibrada, que no es más que pretender no recibir un trato discriminatorio, que de manera tan directa repercute y limita los servicios, que desde las administraciones, podemos prestar a nuestros vecinos.

Desde el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig nos sentimos orgullosos de formar parte de la Comunidad Valenciana y hoy lo celebramos con alegría, hermandad y unidad, sin olvidar nuestra historia, con diálogo y concordia, con la mirada puesta hacia donde queremos dirigirnos como pueblo, escribiendo el capítulo que nos ha tocado protagonizar en el tiempo, con un profundo sentimiento de responsabilidad política y social, y haciendo nuestra la voz de nuestros ciudadanos.

Jesús Villar Notario

Alcalde de San Vicente del Raspeig