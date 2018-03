El feminismo radical es un movimiento que llega a los países occidentales en la década de los 70 y que tiene como objetivo ir a la raíz del sexismo: la discriminación hacia la mujer no es solo una cuestión de leyes y reglas institucionales, sino que impregna todos los aspectos de la vida de las mujeres. Las relaciones de poder, fuertemente enraizadas en nuestra sociedad tras siglos de sometimiento de las mujeres, han generado una organización social denominada patriarcado y, más recientemente, heteropatriarcado, para indicar que es el varón heterosexual el que ejerce la autoridad familiar, económica, social, laboral, etc. Hoy en día, en el siglo XXI, nadie discute estas premisas y las reivindicaciones feministas son asumidas por sectores muy amplios de la sociedad.

Pero no es el objetivo de este artículo teorizar sobre feminismo. El sentido del párrafo anterior es manifestar que nosotras, las feministas radicales, no somos las intransigentes extremistas que algunos quieren mostrar. La palabra feminazi, que algunos nos aplican, es un sinsentido. Un oximorón. El feminismo habla de igualdades y el nazismo de supremacías. Términos incompatibles. Nosotras, tan solo buscamos la raíz de la desigualdad y pretendemos terminar con la dominación del hombre sobre la mujer, con las relaciones de opresión entre los sexos. Tanto y tan poco.

¿Por qué, entonces, tanto revuelo? ¿Por qué molestamos tanto? La respuesta es sencilla. Porque nos hemos organizado. Porque estamos cobrando fuerza. Porque, en los últimos 100 años, hemos avanzado mucho, pero muy lentamente. Porque esa lentitud cuesta frustraciones, depresiones, traumas, miedos, abandonos, lesiones y vidas. Y no estamos dispuestas a que pasen otros 100 años para conseguir la igualdad. La queremos ya. Porque estamos hartas.

Estamos hartas del cortado para mí y el carajillo para él, del ¿señorita o señora?, de soportar miradas, risitas y manos pegajosas en los transportes públicos, del cambiar de acera o acelerar el paso por miedo, del que a la gente le importe si se nos pasa el arroz. Nimiedades. Pequeñas gotitas insignificantes en el vaso.

"Estamos hartas del cortado para mí y el carajillo para él, del ¿señorita o señora?, de soportar miradas, risitas y manos pegajosas en los transportes públicos"

Hartas de que “nos ayuden”, de que nuestra vivienda sea de los dos, pero su limpieza sea nuestra, de que para el cuidado de nuestros mayores solo cuenten las hijas, de que para el cuidado de los niños solo valgan las madres, de que la cocina se nos dé mejor, a no ser que sea nuestra profesión, en cuyo caso también ellos son mejores, de la ropa, la plancha, la compra… Pequeños y cotidianos chorritos que siguen llenando el vaso.

Estamos muy hartas de que nuestro aspecto forme parte de nuestro currículum, de que, en una entrevista de trabajo, un extraño nos pregunte por nuestro instinto maternal, de que no se valore nuestro trabajo, de cobrar menos que los hombres haciendo el mismo trabajo, de que los ascensos nos están vetados, de caer las primeras en el paro, cuando las cosas van mal, y de salir las últimas de él, cuando van bien. Continuamos llenando el vaso.

Hartísimas de que nuestra virtud dependa del largo de nuestra falda, de que no nos crean, del abandono, el aislamiento y la violencia, de tener que morir para demostrarlo, del “o mía o de nadie”, de los minutos de silencio, de la “terrible lacra”, de las palabras gastadas de tanto usarlas, de morirnos a golpes sin que alguien nos los dé, de caer acuchilladas sin que haya un asesino, de tantas y tantas compañeras que ya no están. Cataratas que llenan el vaso.

Nuestro vaso está colmado. Queremos cambiar las cosas, queremos pisar el acelerador, queremos medidas urgentes, cambios reales, igualdad salarial, apuestas decididas, no más recortes. Hemos probado muchas cosas. Hemos intentado muchas más, pero las buenas palabras no bastan. Por eso llamamos a la huelga, porque estamos muy hartas y porque nos sobran los motivos. No va la vida en ello.