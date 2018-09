Movilidad...inmóvil

× Ampliar Alex Solar

En estos días pasados, con motivo de la Semana de la Movilidad, una línea de Vectalia que cubre el radio urbano y extraurbano de San Vicente ofertaba transporte gratuito. Aunque poseo el Bono Oro, que en teoría lo es, rara vez he utilizado esa línea (la 45) debido a que sus pasos por la zona donde resido son más bien espaciados por no decir escasísimos. Pero me imagino que a los vecinos de Sol y Luz y Girasoles, especialmente los que no poseen transporte privado, les es de cierta utilidad.

El pasado sábado, cargado con la compra del supermercado (¿Para cuándo un establecimiento de su cadena en Haygón-Santa Isabel, señor Juan Roig?) y ante la tardanza del bus de línea 24, me subí por segunda vez a la pequeña “guagüita” como decimos en Canarias, y después de comprobar que el conductor respondía afirmativamente a mi pregunta sobre la parada en Santa Isabel, me senté confiadamente a disfrutar del viaje, escuchando involuntariamente las conversaciones de un grupo de pasajeras, señoras mayores que también cargando carritos de la compra hablaban de “sus cosas”. No repetiré aquí los diálogos, pero les aseguro que eran sabrosos. Viajar en transporte público es más entretenido que ir solo conduciendo, enfadándose con los que ni señalizan ni toman bien las rotondas o buscando aparcamiento media hora por el centro de San Vicente. Sí, ya sé que hay supermercados que tienen plazas de garaje para los clientes, pero fíjense, he tenido que dar partes de accidente un par de veces porque nos han abollado el vehículo los que salen sin mirar para atrás, con las prisas.

El pequeño autobús realizó un largo y traqueteante recorrido por las urbanizaciones dormidas bajo un sol que rajaba el pavimento. Cuando emprendía el camino de retorno y pensaba que ya llegaría a mi destino, el conductor se dirigió a mí:

-“¿Ud. Iba a Santa Isabel?.. Pues no voy a pasar por ahí…tendrá que tomar el 24”-

-“Pero Ud. Me dijo que pasaba por ahí”, le dije y se me fue quedando la cara de idiota, como a ese actor argentino que cuando ve que le han regalado una camada de mastines le dice al veterinario “¡Pero si me dijo que se quedaban chiquitos!”…Ni siquiera una disculpa. Aunque comienzo a estar acostumbrado a ciertas conductas .

Descendí del incómodo vehículo por la puerta trasera y me fui reflexionando por el camino, esta vez en el bus adecuado y de pago ese mismo día de la Movilidad, sobre el significado de la “movilidad” en este lugar donde vivimos. Donde los jubilados, que somos legión, tenemos 15 míseros viajes a precio rebajado, en contraste con los residentes en Alicante ciudad que tienen prácticamente para cada día del año. No solamente eso, sino que un familiar joven, estudiante, descubrió tras hacer una agotadora cola en la oficina de la capital, que por ser de San Vicente no tenía descuento especial.

La movilidad en San Vicente, lo afirmo, es una filfa. Ni el TRAM ni la línea 24 sirven adecuadamente a estudiantes y trabajadores de esta activa y cada vez más populosa ciudad. Horarios restringidos, que obligan a tomar taxi si vas a espectáculos nocturnos o si tienes horarios laborales algo fuera de lo normal, dependencia exclusiva del transporte privado como obligada consecuencia.

¿Movilidad? Inmovilidad, tanto de autoridades que nos gobiernan como de otros sectores que no se adaptan a los cambios.

Por Alex Solar