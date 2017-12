Mauricio Jurado se proclama campeón de España de Muay Thai

El sanvicentero se alzó con el título en el Campeonato, celebrado en la ciudad malagueña de Alhaurín de la Torre, en la categoría de menos de 86 kilos.

Tuvo que bajar 20 kilos de su peso para poder presentarse al Campeonato de España, pero el esfuerzo mereció la pena porque Mauricio Jurado, el sanvicentero flamante Campeón de España de Muay Thai asegura que “fue una experiencia única”.

El muay thay es un arte marcial de origen tailandés, que se desarrolla por medio de golpes con técnicas combinadas de piernas, brazos, pies, rodilla y codos, además de barridos y lanzamientos. Es conocido también con el nombre de boxeo tailandés, que no sólo tiene una parte física sino también espiritual, como le gusta destacar a Jurado. “Lo más importante en este deporte es la superación de uno mismo porque no puedes cambiar el mundo si no te cambias primero a ti mismo”.

Asegura que las claves de este deportes son “el sacrificio y la constancia” y su objetivo es competir en una categoría de menos de 81 kilos. El muay thai ha recibido provisionalmente el reconocimiento ddeporte olímpico desde 2016 y Jurado no descarta algún día competir en unos Juegos Olímpicos. Determinación no le falta. Es miembro del Club Muay Thai Sangha San Vicente y vive en el municipio desde hace 18 años. Ahora tiene 23. “Empecé a los 18 años a raíz de fallecer mi mejor amigo. Me refugié en la disciplina de las artes marciales, hasta que encontré el maestro adecuado”. Se refiere a Iván Davó, su instructor, que destaca de él que “es un caballero, serio, responsable y tiene ambición personal que es lo que le hace avanzar rápido”.

Ha pasado un mes en Thailandia, formándose como instructor. “Me gusta mucho transmitir el conocimiento a la gente, pero ahora que soy joven es el momento de competir”.

El alcalde, Jesús Villar, le ha felicitado presonalmente por su importante y rápida progresión deportiva, y por su reciente título de Campeón de España.