Mariló Jordá: “ La limpieza no puede ser un problema únicamente de la empresa y el ayuntamiento, los vecinos nos tienen que ayudar”

Dos años con múltiples críticas por parte de los ciudadanos por considerar que los servicios no son los adecuados y por las polémicas dentro de los partidos que forman el Equipo de Gobierno han marcado el ecuador de esta legislatura que la portavoz de Guayar considera buena en cuanto a la gestión realizada ya que todos estos problemas son los que" han impedido ver la capacidad de gestión real".

P.-¿San Vicente está sucio?

R.- Ahora mismo hay la percepción de que hay más suciedad que nunca, y esto se atribuye a la floración de cierto tipo de árboles que manchan mucho el suelo, que aunque baldees, hemos hecho un programa de baldeo especial, al día siguiente estamos igual, además en algunos sitios, como rotondas no se puede baldear ya que la mezcla de agua y la sustancia que desprenden estos árboles ha producido algún accidente según nos ha indicado la policía. Es un poco complicado, cuando acaba la floración la situación vuelve a su sitio, lo que no podemos, de ninguna manera, es pensar en quitar árboles.

P.-¿En estos dos años se han plantado jacarandas?

R.- Ya se han pasado instrucciones a la concejalía de Infraestructuras Urbanas de que si hay algún tipo de renovación urbana no se van a volver a plantar jacarandas, son árboles muy bonitos pero generan muchos problemas. Espero que en una semana, quince días cambie, que acabe la floración y se vuelva a la normalidad.

P.- ¿Cuándo se hacen instalaciones de cualquier tipo no se tiene en cuenta el mantenimiento?

R.- En este caso los técnicos intentan adaptar las especies al clima y poner los riegos adecuadas, no calculan que después esas plantas manchan mucho y genera muchas protestas de los ciudadanos.

P.- ¿ Hay quién prefiere que se quiten esos árboles?

R.-La calidad urbana que dan los árboles en una ciudad como ésta, donde, a partir de estas fechas, hace un calor insoportable, nos aconseja que las calles deben estar sombreadas. Somos la envidia de muchos municipios que no tienen calles con árboles. Por supuesto que son difíciles de mantener pero no se nos ocurre quitarlos.

P.- Hay trabajadores del servicio que comentan que tienen su zona para trabajar y que les llaman de la zona centro y se tienen que ir a esa zona a limpiar y que su zona del exterior se queda desatendida.

R.-La limpieza tiene una planificación por calles que contempla el barrido con una frecuencia, hay algunas calles que se pasa varias veces al día, hay algunas que se pasa solo una vez. Si hay incidentes, se avisa a la empresa para que los resuelva y ella organiza los medios de que dispone. Por ejemplo el baldeo, yo tengo unos medios, ahora se están dedicando a las jacarandas y se están dejando otros temas, tenemos que priorizar, hay unos medios en un contrato. Periódicamente nos reunimos con la empresa, ya que sabemos los problemas que hay en cada momento, si estás en invierno, a las seis, las calles están vacías porque es de noche, la percepción de que la calle esta sucia es menor, primero porque es de noche y porque hay menos personas en la calle, en invierno no tenemos quejas. No es lo mismo lo que pasa en verano que lo que pasa en invierno, la función de la concejalía y de la empresa es llegar a acuerdos. En invierno la incidencia de los orines de los perros no es tan fuerte como en verano, en verano es un problema muy grave y tenemos que dedicar mas medios a baldear, en invierno no se baldea tanto, se incrementan en verano.

Por ejemplo, la zona del ayuntamiento se limpia dos veces al día, cuando salimos del último pleno estaba sucio, el problema no solo es de los trabajadores y de la empresa, necesitamos la colaboración de los ciudadanos. La empresa tiene sus encargados que vigilan a los trabajadores y por parte del ayuntamiento hay una personas dedicada a controlar el tema de basura y otra persona responsable de la limpieza que diariamente controlan que se está cumpliendo lo establecido en los pliegos.

P.- También hay comentarios por parte de los trabajadores en el sentido de que la empresa les hace propuestas para mejorar el servicio y estas se rechazan.

R.- Las propuestas salen del ayuntamiento. Somos nosotros los que hacemos propuestas a la empresa.

La propuesta que mas impacto ha tenido ha sido el cambio de horario de sopladoras. Los trabajadores se quejaban mucho porque su horario de entrada les impedía recoger a los niños del cole, ha habido mucha discusión con los trabajadores porque no les venía bien empezar antes. Esto, junto a la contestación ciudadana, en cuanto al ruido que hacían las sopladoras, ha hecho que se modifiquen los horarios afectando al servicio ya que a primera hora es más fácil, por ejemplo, baldear, ahora se ha normalizado.

P.- ¿Las críticas por la zona de Sol y Luz?

R.- Hay un expediente abierto a raíz de una denuncia de la gasolinera para la parcela que hay al lado, se está tramitando, hay una orden de ejecución desde febrero. El tema de las cacas no tenemos posibilidad de limpiarlas ya que se trata de una parcela privada

P.- Las quejas vecinales por la suciedad y el desbroce en la periferia.

R.-El Plan General contempla las zonas urbanas, urbanizaciones y zona industrial, y el diseminado como Boqueres, Raspeig, hacia el norte del municipio. La zona urbana, urbanizaciones y zona industrial está contemplado, en el diseminado¿cómo llevas un carrito de limpieza a estas zonas ?, ahí el problema es el desbroce que ya estamos haciendo en los caminos, no en los campos, y además no podemos obligar a la gente a arar para eliminar las hierbas.

P.- Aquí te das una vuelta por la zona urbana y por los polígonos y ves como están muchas parcelas.

R.-Tendrías que ver la cantidad de ordenes de ejecución que abrimos de limpieza de parcelas, creo recordar que son casi un centenar anualmente. Es nuestra obligación

P.- Pues si te das una vuelta por las calles se ven muchas con hierbas y matas, tanto en alcorques como en las mismas aceras.

R.- Hombre no exageremos

P.- Pues te puedo enseñar fotos de particulares quitando hierba de la acera.

R.- ¿No erán de la brigada?

P.- No, del propietario de las naves, en la calle, quitando las hierbas.

R.- Bueno pues, ese propietario, lo que tiene que hacer es llamar al ayuntamiento. Los medios se desplazan donde es necesario, cuando el ayuntamiento recibe una llamada diciendo que tal zona esta hecha un asco el ayuntamiento reclama a la empresa y ésta manda a la gente a esa zona. Los hierbajos los quita la limpieza diaria, excepto en los alcorques que lo hacen Parques y Jardines, lo demás lo hace la limpieza viaria, esta es una lucha que tenemos.

P.- Ahora entiendo el tema de la foto del otro día, del alcorque lleno de suciedad y unos vecinos limpiándolo.

R.- Estamos peleando desde el gobierno municipal por dar una solución, trabajamos con unas condiciones, contratos ya establecidos.

P.- Ahora estáis renovando los contratos, y ¿os los han rechazado?

R.- Se están prorrogando, esto siempre se ha hecho, las circunstancias pueden hacer que no quede mas remedio que prorrogar, siempre se ha hecho. En este caso una reclamación de una empresa ha obligado a rehacer los pliegos

P.- ¿Pues parece, con los problemas que ha habido en el equipo de gobierno, que era imposible prorrogar un contrato, al menos esta ha sido una justificación para echar a Si Se puede?

R.- Yo no voy a hablar de otras concejalías

P.- Se rechazó la moción del PP pidiendo una subvención para contratar más personal.

R.- El PP pidió una subvención al Servef para contratos de un programa de garantía juvenil que 15 días antes ya había pasado por Junta de Gobierno, no sólo lo habíamos hecho, sino que tenemos una bolsa de interinos de peones de la que hemos cogido a 3 personas, que ahora están desbrozando, además hemos contratado a una empresa para añadir un tractor más al que ya tenemos, duplicando el servicio. Ellos ya lo sabían. Se rechazó pedir algo que ya se había solicitado. Los ciudadanos ya están viendo el trabajo que se esta realizando. Después del desbroce de los caminos vendrá el resto.

P.- También os han acusado de tener un bajo nivel de ejecución de las obras.

R.- Hemos ejecutado en dos años más obras que el PP en 8, como el alcantarillado de la zona norte, con la renovación de todas las aceras, alcantarillado y soterrando los servicios, calle Cotolengo, pluviales Lo Torrent, pluviales en la calle Nogal, hemos renovado Dr. Marañon, Ciudad Jardín. Hemos hecho Inversiones Financieramente Sostenibles como la del Centro Social de Santa Isabel, y la avenida del colegio Santa Isabel, el asfaltado de calles y caminos como la Alcoraya, la reforma del Centro Polifuncional de la calle Balmes que era un corralito, ahí se va a meter la EPA. Estamos haciendo obras, sobre todo en rehabilitación, eliminación de barreras, barreras al tráfico porque primamos al peatón, por ejemplo en calle Perú hemos puesto otro paso de peatones ya que es una calle muy larga.

Es curioso que desde el PP hablen de ejecución presupuestaria. Cuando liquidas el presupuesto, el gobierno te permite utilizar el remanente, pero eso se autoriza cuando se aprueban los Presupuestos Generales del Estado, algo que todavía no se ha hecho. Hasta que no estén aprobados no sabemos en qué podremos usar este remanente, nosotros tenemos toda una serie de proyectos que hasta que no se aprueben estos presupuestos no sabemos si podremos realizarlos, ¿de quién es la culpa de que no se hagan a tiempo las inversiones? y encima el procedimiento de licitación es de meses, 5, 6 mese para licitar una obra. No llegamos a tiempo pero las hacemos, no creo que sea un problema. Este año tendremos algo más de un millón de euros que prevemos emplear en renovación del alumbrado y asfaltado, siempre que algún día se aprueben los presupuesto. El PP tenía los mismos problemas que tenemos nosotros, ellos también han prorrogado y demás, se van dando solución a los problemas.

P- ¿ La polémica por la curva de los colegios Azorín y Juan Ramón ?

R.- Lo que queremos es que prime la seguridad, sobre todo de los peatones. Una linea sinuosa hace que los vehículos reduzcan la velocidad por narices, queremos que se vaya mas despacio facilitando la vida del peatón, primando la tranquilidad de los peatones.

También nos preocupa la velocidad en la calle Picasso, fíjate que los vecinos nos han pedido que asfaltemos, ya que el ruido de los vehículos impide dormir a los vecinos, incluso ha habido una recogida de firmas y eso que la zona está limitada a 20. Tenemos una reunión para ver qué soluciones podemos darle.

P.- Pabellón, ¿en qué estás de acuerdo?.

R.- En hacer un pabellón, no estoy de acuerdo en hacer cosas que la gente no pide o no son necesarias, nadie ha pedido una sala de musculación y vamos a estar en contra de que se haga una sala de más de 300 m2 de pago para musculación porque enfrente tenemos el velódromo, con una sala de musculación, y eso lo vamos a mantener a muerte, pasará por el pleno y veremos si se aprueba o no.

Si tu estás en un equipo de gobierno, cuando hay un proyecto de esa envergadura debes negociarlo, si te pasas de precio, que te puedes pasar, hay que hablarlo, no puedes salir a la prensa diciendo que vas a licitar sin haber pactado con tu Equipo de Gobierno, ya lo veremos, lo tendrá que decir el pleno. También hay que saber cuánto nos va a costar el mantenimiento de esta instalación, esta es la posición de Guanyar que vamos a mantener.

P.- PMUS. ¿Cómo acabará el tranvia?

R.- Hubo un debate abierto por la concejalía sobre la prolongación del tranvía. Quisimos fomentar ese debate porque me consta que hay otras posibilidades técnicas, hay mucha gente que no ve el tranvía pasando por Ancha aunque los informes técnicos aconsejaban que fuera por Ancha lo que sirvió para que se aprobara en pleno y por unanimidad. Ahora mismo esto no deja de ser una fantasía una utopía, como lo de la fábrica de cemento.

P.- Ahora que habla de Cemex, ¿cómo está lo del derribo?

R.- Yo misma he pedido públicamente a Cemex que nos regale la fábrica, entiendo que es una empresa privada y no nos la va a regalar, entiendo que forma parte de la memoria colectiva de Sanvicente y no puede desaparecer, y por ello hay elementos catalogados, pero de ahí a que haya partidos como el PP que diga que tenemos que comprarla, pues bueno… El PP, cuando tuvo la oportunidad de catalogarla y asegurar la pervivencia íntegra de todo el ámbito, tal y como le aconsejó los informes de cultura, no lo hizo. La verdad es que puede constituir una oportunidad para el desarrollo de esa zona industrial, el hecho de que se adecente, se quede lo mas representativo y se puedan instalar allí empresas de tecnología e i+d, es lo que pretende el plan estructural. La solicitud de Cemex no es incompatible con los proyectos municipales.

Nosotros les hemos enviado un informe de deficiencias en el que le recordamos los edificios que no pueden demoler y que expliquen qué van a hacer con todo el material que van a demoler, el tratamiento de los residuos, del amianto y el presupuesto que ponen para la demolición, qué según nuestros técnicos, es muy bajo.

P.- Otro tema que ha levantado la polémica ha sido los aparcamientos de la calle Lepanto

R.- Los técnicos le dieron mil vueltas, ojalá me hubiese podido ahorrar esas críticas pero no pasaba el camión de la basura y tiene que pasar obligatoriamente por ahí. La calle era muy estrecha, los coches dejaban habitualmente los retrovisores retraídos y el camión de la basura se ha llevado algún retrovisor.

P.-- ¿Están funcionando las campañas de civismo?

R.- El año pasado fue una campaña polémica que puso en el centro del debate las cacas de los perros, este año la hemos cambiado, y es cierto que hay mucha gente que si es cívica pero lo de las cacas y orines de los perros es insoportable. Queremos darle un sentido positivo y dar las gracias a la mayoría de los dueños de perros que sí son cívicos.

P.- Habéis conseguido bajar la tasa de basuras. ¿Bajará más?

R.- Nos presentamos a las elecciones diciendo que estábamos en contra de la subida del 18%, ya la hemos bajado un 11% y vamos a llegar a 84,3 euros, que era como estaba antes de la subida. Además la deuda del ayuntamiento, a 2015, era de 11.460.000 € y a 1 de enero de este año es de 6.140.000 €, hemos reducido en mas de 5 millones la deuda y también hemos congelado el Ibi.

P- ¿Hubo en tiempo que se decía que reducir deuda era ayudar a los bancos y que lo importante eran las personas?

P.-Sabes que pasa que el estado nos impide hacer lo que queramos, no puedo hacer lo que quiera, yo puedo tener por ejemplo un superávit de 1,5 millones, como este año, y no lo puedo utilizar para cubrir la piscina de verano, que es lo que me está pidiendo la gente, el estado nos dice en qué podemos emplear este dinero y lo que no empleamos en Inversiones Financieramente Sostenibles sólo nos deja la opción de reducir deuda.

P.- ¿Que le parece la expulsión de Sí se puede y que Compromís haya pasado de ser un aliado a ser un enemigo?

R.- Yo no voy a hablar de mis compañeros

P.- ¿Estás a favor de las políticas emprendidas en el área por el nuevo concejal de Recursos Humanos?

R.-Nosotros apoyamos desde el principio las medidas para reducir la partida de productividad y de hecho hemos votado con PSOE y Compromís, no se puede permitir que la gente cobre por sus puestos y sus responsabilidades como una productividad. No apoyamos el plan de mejora, que ahora está muerto, porque hay informes de Intervención y Secretaria que lo rechazan,

P.— ¿Durará la tregua entre PSOE y Guanyar?

R.- Nosotros siempre hemos tenido una actitud de intentar gestionar y gobernar el ayuntamiento con tranquilidad pero cuando se nos ha intentado desacreditar hemos contestado, tu dime ¿cuándo ha intentado desacreditar Guanyar a nadie del Equipo de Gobierno?. Yo he sufrido descrédito, por ejemplo, con el Plan General, desde febrero está encima de la mesa, hay reuniones periódicas del gabinete del Plan General, ya se han producido 5 reuniones. El consistorio se ha ahorrado entre 300.000 y 500.000 euros porque ha sido la misma arquitecta municipal, con ayudas puntuales, la que ha hecho la propuesta del Plan Estructural y a mi se me ha intentado desacreditar diciendo que no soy activa respecto al Plan General, cuando en menos de un año y medio he puesto encima de la mesa un Plan Estructural. Cuando en vez de solucionar los problemas dentro del mismo Equipo de Gobierno se sacan a la prensa y nos enteramos por la prensa, eso genera unas tensiones que es lo que han marcado estos dos años de legislatura, eso nos ha desacreditado como Equipo de Gobierno, ahora estamos en una situación mucho más tranquila porque digamos, y no voy a nombrar a nadie, quien desacredita está callado.

P.- ¿Qué nota pone a los dos años de gobierno?

En Guanyar, hay que tener en cuenta los medios que tenemos, hay que decirlo, que con 4 concejales solo tenemos una dedicación exclusiva y una persona de apoyo. Tengo las mismas que ciudadanos que está en la oposición. Tenemos concejalías difíciles de llevar y veo que lo estamos haciendo bien, yo me pondría buena nota. Otra cosa es lo que piensen los ciudadanos, que lo que perciben es que nos peleamos, esto ha tapado toda la gestión que se ha realizado. Incluso hemos tenido premios, en la Primera Edición de la Semana Europea de la Movilidad, el primer premio para movilidad infantil en centros escolares, en la Primera Edición de los premios de Vivienda, Movilidad y Urbanismo con perspectiva de género, hemos tenido una mención por los parques con juegos inclusivos para discapacitados. En Parques y Jardines se han renovado todos los parques y jardines con una inversión de medio millón de euros

P.- ¿Que le pareció que la oposición tumbara un punto en el último pleno?

R.-Yo es lo primero que dije, perder la mayoría absoluta de una manera tan alegre me parece una frivolidad, una inconsciencia y una falta de lealtad que se suma a actitudes como con el pabellón polideportivo. La pérdida de la mayoría absoluta no la puede decidir solo el PSOE, han regalado la mayoría. El PP mientras nosotros nos peleamos no ha hecho oposición, ahora ya ha cambiado. En mi opinión ha sido una mala decisión y si se tenía problemas con Sí se puede se podrían haber arreglado sin ventilarlo en público. Los más perjudicados vamos a ser Guanyar ya que nuestros concejales llevan casi toda su actividad a los plenos cuando otras concejalías no lo necesitan.