María Ángeles Amorós, memoria viva de San Vicente

María Ángeles Amorós fue la primera bibliotecaria del CEU, el embrión de la actual UA, afincada en San Vicente donde ha desarrollado su vida, ha formado parte del tejido social del municipio de forma activa y ha sido una mujer pionera en todos los ámbitos sociales y culturales en los que ha participado.

Hablar con María Ángeles Amorós es como hablar con un libro abierto. Quizá su carácter extrovertido y su trabajo como bibliotecaria en el CEU y posteriormente la UA, forman parte del adn de una mujer pionera en abrir camino en todos los ámbitos de su vida. “He sido la primera en todo”, le cuenta al alcalde, Jesús Villar, con una naturalidad desprovista de cualquier atisbo de protagonismo, “la primera bibliotecaria, la primera en la creación del SIBID, Servicio de Información bibliográfica y documental, hice el primer y único catálogo de libros de la UA, he visto poner las primeras piedras de cada uno de los edificios de la Universidad, he plantado los primeros pinos del Bosque Ilustrado, fui la impulsora de la creación de la Parroquia de la Inmaculada, y hasta he sido la primera y única mujer directora de Cáritas”.

Presente en todos los movimientos sociales de San Vicente reconoce que “ha dado sentido a mi vida”. Su carrera profesional comenzó a los 14 años, como locutora en Radio Villena donde le pagaban 3 pesetas por cada hoja de guión. Llegó a San Vicente por su cercanía a la UA y con los inicios del colegio Reyes Católicos formó parte activa del Consejo Escolar. “He sido testigo del crecimiento de San Vicente y como presidenta que fui de la Sociedad Musical La Esperanza, ya les he dicho que quiero que toquen una pieza muy alegre en mi entierro”, bromea.

Una mujer en un mundo de hombres en unos años donde las mujeres todavía tenían muchas puertas cerradas, Amorós confiesa que “siempre me he sentido bien tratada. Como apenas había baja maternal en aquellos años, me llevaba a mis bebés a la UA y les daba de mamar allí”. Es madre de 4 hijos y abuela de 8 nietos. “Me alegro de haber criado a mis hijos en San Vicente, vivir aquí ha sido una bendición”.

El alcalde, Jesús Villar, ha querido visibilizar su historia porque “mujeres como María Ángeles, impulsoras y actoras de tantos proyectos importantes para el municipio, son las grandes desconocidas para el gran público. Ella es una de las madres de la UA y una mujer vital para el tejido social del pueblo que siempre ha trabajado para aportar su granito de arena para mejorar San Vicente”.

Amorós nunca ha querido intervenir en política porque “pensaba que limitaría mi libertad”, pero siempre se ha llevado bien con todos los alcaldes, asegura. “Un pueblo sólo puede ir adelante si todo el mundo participa”, es su filosofía de vida que lleva a cabo despues de barrer su patio, “es lo primero que hago cada mañana”.