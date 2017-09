Manifiesto municipal por el Día Internacional de la Visibilidad Bisexual

Miembros de Corporación municipal se han unido esta semana a la celebración del Día Internacional de la Visibilidad Bisexual.

En un manifiesto, la concejala de Igualdad, Begoña Monllor, indicó que “el ser humano bisexual ha sido doblemente excluido y rechazado por el modelo monosexual heterosexual dominante e incluso, también, por el colectivo homosexual. La bisexualidad es continuamente tildada de opción confusa y hasta cobarde. Es necesario, por tanto, seguir reivindicando cualquier expresión sexual libre de los seres humanos. Es necesaria su visibilización, respeto, reconocimiento, así como su aceptación. Las Administraciones Públicas y sus leyes no cambian a las sociedades… pero pueden ser ejemplo y liderar cambios hacia una mayor tolerancia, respeto e integración. Reivindicamos una sexualidad sin temor, sin rechazo, libre y sin violencia… respetando a cada ser humano su manera de relacionarse, emocional y sexualmente con el/la otro/a".

Asesinato machista

La Corporación Municipal de San Vicente del Raspeig también ha condenado un nuevo caso de violencia machista: la muerte de una joven de 20 años en el barrio de Canteras de Cartagena. La víctima había denunciado una hora antes a su presunto agresor, un joven de 22 años con el que había mantenido una relación.

En un manifiesto leído por el concejal de Juventud, Javier Martínez, la Corporación ha condenado la violencia machista “como un hecho social y un acto deleznable donde todas y todos somos responsables, no como una cuestión privada en la que no se debe intervenir”. “Hay que denunciar la violencia de género en todas sus formas, la ciudadanía debe ser consciente que no denunciar una situación de violencia la hace cómplice del delito. Por ello, es imprescindible expresar públicamente nuestro rechazo a la violencia y exigir la responsabilidad incuestionable de quién la practica. Porque una parte fundamental de la lucha contra la violencia de género es su condena social, rotunda y sin paliativos”, indicó el manifiesto.