En la mañana del pasado sábado, la AM El Tossal se manifestó en la Avenida Libertad, “haciendo música y explicando nuestra historia”. En las diversas pancartas se podían leer mensajes como “Salvem L´AM El Tossal, condenados a desaparecer. Sin local no hay ensayos, sin ensayos no hay música”

