Los ruidos y malos olores predominan en las quejas vecinales recogidas por la CESURE

La reunión de la CESURE celebrada el martes 7 de julio, ha dado cuenta de las quejas y sugerencias recibidas por el Ayuntamiento en el primer trimestre de 2017. La tendencia muestra una "estabilización" de las mismas, ya que han ascendido a un total de 47 quejas y 7 sugerencias.

Las quejas han sido respondidas en un 96% de los casos, mientras que las sugerencias en el 100%, según informan desde el departamento correspondiente.

En la Comisión se han revisado, a petición de los representantes vecinales que integran la misma, las quejas más significativas, una a una, constatando que están resueltas o en vías de resolución. Respecto a la tipología de quejas, este trimestre la más repetida ha sido la referida a molestias por ruidos y olores, motivado por la acumulación de quejas respecto a la ubicación de unos contenedores de recogida de basura. En la CESURE se ha indicado que ya se han tomado cartas en el asunto para resolverlo desde la concejalía del área.

Manuel Martínez: “La transparencia con la que se gestionan las quejas vecinales en la actualidad es un ejemplo de la voluntad de mejora de este gobierno"

El Concejal de Presidencia, Manuel Martínez ha resaltado que “la transparencia con la que se gestionan las quejas vecinales en la actualidad es un ejemplo de la voluntad de mejora de este gobierno, frente a etapas de oscurantismo del pasado donde no se conocía ningún dato al respecto”.

A petición de los vecinos, a partir de la próxima reunión se incorporará un nuevo dato al informe, sobre el estado de las acciones llevadas a cabo para solventar las deficiencias que motivan las quejas. “Vamos mejorando paulatinamente los mecanismos de supervisión con la aportación de todos los que participan en la comisión con ánimo de sumar”, ha señalado Martínez.

El PP incide en el incremento

Desde el PP quieren hacer constar que "hay 11 casos más, por lo que se trata de un incremento y no una estabilización", como indican desde el área. Además, vuelven a recalcar que "estos datos no reflejan la realidad, ya que hay muchas más quejas que entran por otras vías". Por último, se muestran de acuerdo con que "se informe de si las quejas se resuelven o no".