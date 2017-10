Los grupos municipales de San Vicente valoran los sucedido en Cataluña

Esta semana hemos querido pedir opinión a los distintos grupos municipales que se integran en el Ayuntamiento de San Vicente, para que a través de sus portavoces o presidentes de ejecutiva local, valoren lo sucedido desde el pasado domingo en Cataluña.

Manuel Martínez (Portavoz del PSOE)

El 1-O fue un día triste en el que no ganó nadie, porque perdimos absolutamente todos. Un día preocupante para la democracia y para la imagen de España en el exterior, y sobre todo, un mal día para la convivencia, porque vimos división, fractura y enfrentamiento.

En definitiva, no era más que la crónica anunciada de un fracaso político, precisamente por la ausencia de diálogo y de política.

No hubo ningún referéndum. Nadie puede dar validez a ningún resultado y, mucho menos, adoptar decisiones de extrema gravedad en base a resultados ficticios.

Lamentamos profundamente que se viera a ciudadanos votando en una convocatoria ilegal y, por otro lado, unas cargas policiales que, en el fondo eran la imagen de la impotencia de un Gobierno que ha sido incapaz de impedir previamente esa ilegalidad.

La política ha desaparecido hace mucho tiempo de Cataluña: unos se han ido a la calle abandonando la institucionalidad que tiene que tener siempre la política y otros se han escondido detrás de los jueces y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y así no se resuelve nada.

Sin diálogo no hay nada, no hay inicios. Ante el desafío secesionista en Cataluña, no se trata de alimentar estrategias frentistas sino aplicar el valor del diálogo y el interés por la cohesión social que representa la socialdemocracia.

Lo urgente hoy, es recuperar la normalidad democrática, constitucional, recomponer la convivencia dañada y dar respuestas a algo que no podemos negar: que hay una parte de la sociedad catalana incómoda. El PSOE llevaba años alertando de la situación de Cataluña mientras el Partido Popular, con mayoría absoluta y por su propia concepción del Estado, mantenía la estrategia de ausencia de política y de diálogo.

Exigimos al presidente del Gobierno tras el 1-O que haga una propuesta política que sea capaz de sacarnos de esta situación, que negocie, que dialogue, y que lo haga con voluntad decidida de llegar a un entendimiento.

Es inadmisible, imperdonable, que Rajoy se quede atrincherado en La Moncloa. Rajoy se tiene que mover y tiene que recuperar la política en Cataluña y para Cataluña.

David Navarro (Portavoz de Sí Se Puede)

Reprobamos cualquier tipo de violencia y actuación represiva, rechazamos cualquiera de las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad español que no se ajuste, estrictamente, a los principios de proporcionalidad, profesionalidad y no discriminación, y en defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas de toda la ciudadanía y reafirmamos nuestra llamada a un diálogo político.

La violencia policial ha abierto una brecha casi insalvable entre el Gobierno de España dirigido por el Partido Popular y el Gobierno de Cataluña, sin embargo, la brecha entre España y Cataluña es aún posible de solucionar, pero no con la incapacidad de Rajoy.

El pasado domingo, el gobierno de España hizo más por la independencia de Cataluña que los propios independentistas. Con actuaciones de este tipo, Mariano Rajoy fábrica independentistas a un ritmo mucho más alto que Puigdemont o Junqueras.

Mariano Rajoy no es constitucionalista, es un señor inhabilitado para ser presidente porque se ha saltado la Constitución y con ello los derechos democráticos, los derechos civiles y los derechos sociales y libertades de la ciudadanía catalana. La Constitución ha de acatarse entera, no solo una parte.

Desde Sí Se Puede no queremos la independencia de Cataluña, pero lo que tampoco podemos obviar, es que la ciudadanía catalana mostró una voluntad inequívoca de derecho a decidir. Ahora está en nuestra mano tender la invitación a quedarse y a no marcharse y eso se consigue con política y con la capacidad de construir un proyecto común de país con futuro.

Aunque la movilización del pasado domingo era legítima, la misma carecía de valor jurídico. No reunía por tanto las condiciones necesarias para declarar la independencia. Si Puigdemont quiere dar este paso, estará dando un salto al vacío, porque no cuenta con el respaldo jurídico y democrático ni con el reconocimiento internacional.

Cuando la voluntad popular va más allá de la legalidad, la política es más necesaria que nunca para encontrar una solución democrática y para actualizar la ley, en lugar de usar esta situación para justificar la represión.

Ramón Leyda (Portavoz de Compromís)

La violencia es el fracaso de la política. En Europa los conflictos se resuelven dialogando. Los episodios lamentables vividos el Domingo 1 de Octubre son fruto de la desidia e incapacidad del Gobierno Central para afrontar una realidad que se viene gestando hace años. Rajoy debe dimitir”.

Francisco Cerdá Orts (Presidente del Partido Popular)

Lo más preocupante del referéndum ilegal celebrado en Cataluña es la profunda división que ha provocado entre los propios catalanes y entre una parte de ellos con el resto de los españoles.

No se puede romper la convivencia democrática con un referéndum ilegal y sin ninguna garantía ni validez.

Puigdemont, Junqueras y sus socios de la CUP y las fuerzas independentistas nos han conducido a una grave situación de la que ellos son los principales responsables.

El desafío de Puigdemont no es a Rajoy, ni al Gobierno ni al Partido Popular. Es un desafío a nuestra Democracia, a nuestro Estado de Derecho, a la unidad de España y a los derechos y libertades de cada uno de los ciudadanos españoles. Y es un desafío a Europa, que no da ninguna validez ni a un referéndum ilegal ni, por supuesto, a una declaración unilateral de independencia. Votar es un derecho, sí. Pero solo cuando se vota respetando la ley.

Lo ocurrido en Cataluña el domingo nada tiene que ver con un referéndum democrático. Personas que votaron varias veces, urnas en la calle, más votantes que pesonas censadas y un largo etcétera de irregularidades. No había un órgano electoral independiente que diera unas mínimas garantías al proceso ni al recuento de los votos.

Lamentamos los heridos que se produjeron durante la jornada del domingo, tanto entre los manifestantes como entre agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que tuvieron que intervenir ante la inacción de los Mossos d'Esquadra. Defendemos sin ambigüedades la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que cumplieron con profesionalidad y en unas circunstancias muy difíciles con su obligación: ejecutar una orden judicial. Nuestro apoyo y agradecimiento a su trabajo.

Estamos dispuestos a dialogar, sí. Siempre lo hemos estado. Pero el diálogo solo es posible dentro de la ley, respetando los derechos de todos los españoles.

Esperamos contar para ello con el respaldo de los partidos que, como nosotros, defendemos el Estado de Derecho, la Constitución y la Democracia.

Mariló Jordá (portavoz de Guanyar Sant Vicent)

Condenamos enérgicamente la escalada represiva que se está viviendo en Catalunya y que ha culminado en la violencia ejercida por algunas fuerzas de seguridad del Estado para intentar impedir el referéndum del 1 de octubre.

Tenemos claro que los principales responsables de haber llegado a esta situación son el Partido Popular y el Gobierno de Mariano Rajoy.

Su irresponsable actuación durante los últimos cinco años, el ataque al Estatuto, la incapacidad y el desinterés por el diálogo y la constante judicialización de un conflicto político, no ha hecho otra cosa que echar más leña al fuego en vez de buscar soluciones y alternativas.

La incapacidad del Partido Popular para resolver políticamente el conflicto con Catalunya, lo ha llevado en estas últimas semanas a aplicar políticas de excepción impropias de cualquier estado democrático. La brutalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no sólo fue desproporcionada, sino también un grave error político que marcará la memoria de la sociedad catalana y condicionará negativamente el tiempo político posterior al 1-O. Guanyar Sant Vicent hace un llamamiento a la defensa de un marco democrático que tenga por principio la política y no el autoritarismo, el respeto y no la intolerancia. Estamos ante una crisis de Estado y la solución pasa por el diálogo, por llegar a acuerdos, pero sobre todo por respetar el derecho de la libre autodeterminación de los pueblos.

Mª Mar Ramos Pastor (Portavoz de Ciudadanos)

El día 1 de Octubre va a marcar un antes y un después en nuestra historia. Puigdemont y Junqueras son los responsables directos de lo acontecido, fingieron un referéndum que nunca existió para dar un golpe a la democracia con la finalidad de declarar la independencia.

Está claro que su objetivo es fracturar en bandos una sociedad tan diversa como la catalana. Su objetivo no era el referéndum, su único objetivo es romper Cataluña, separarla de España y sacarla de Europa, amenazando la integridad territorial de España y nuestra democracia. Nuestro proyecto nació hace once años de la sociedad civil para reivindicar la libertad y la igualdad. El futuro de España pasa por tener un proyecto español, europeísta, sin privilegios y sin mirar hacia otro lado. Ciudadanos tiene la autoridad moral y la legitimidad para decir que el futuro pasa por renovar y reconstruir el proyecto común español.

El nacionalismo y el populismo son los peores enemigos de Europa, son el anti- proyecto europeo. Son ideologías que no hacen de la convivencia un valor, sino un problema. Los que creemos en la libertad, en la unión y el proyecto común europeo tenemos la obligación de levantarnos y construir un proyecto común donde quepamos todos los españoles