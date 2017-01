Los amigos de lo ajeno también "trabajan" el fin de semana

× 1 de 2 Ampliar Una de las calles donde actuaron los amigos de lo ajeno × 2 de 2 Ampliar Una de las calles donde actuaron los amigos de lo ajeno Prev Next

Llega el fin de semana y la inmensa mayoria de personas deseamos pasar unas horas con nuestras familias y amigos, haciendo actividades que nos entretienen o nos divierten. También hay un grupo de personas que trabajan por nosotros estos fines de semana; hostelería, servicios médicos, urgencias domiciliarias, policía y, como no, los amigos de lo ajeno que no conocen el descanso, cualquier momento es bueno para asaltar, destrozar y violar la intimidad de las personas. Una de las personas afectadas comentaba que "el sábado por la tarde me tuve que marchar al hospital porque tengo un familiar allí y cuando volví, sobre las 20h me encontré una ventana forzada y toda la casa patas arriba, en 14 años viviendo aqui, en esta zona nunca hemos visto que hubieran entrado a robar, ahora ya te puedes imaginar como dormimos o como estamos cada vez que tenemos que salir de casa".