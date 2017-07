Lleva cuidado por donde pisas

El Ayuntamiento sigue cubriéndose las espaldas para no asumir responsabilidades en caso de accidentes que deriven en reclamaciones de responsabilidad patrimonial. Si recientemente informábamos de una mujer que había visto desestimado su expediente tras sufrir un serio accidente en el hueco vacío de un alcorque, ahora hay que sumar nuevos casos a la lista, siempre con el mismo desenlace.

× Ampliar Uno de los huecos que provocó un accidente en la calle Pintor Murillo.

Hasta en cuatro casos similares el Ayuntamiento ha negado cualquier tipo de responsabilidad; el primero de ellos, ya conocido, en referencia a la impugnación por parte de la accidentada en el alcorque de Pintor Murillo, cuya nueva reclamación ha vuelto a caer en saco roto. Según la resolución del Ayuntamiento, “las circunstancias alegadas no dejan de constituir una valoración propia y legítima de los hechos acontecidos, pero no suficiente para desvirtuar las conclusiones”. Estas conclusiones dispusieron que el día del accidente “se disponía de una iluminación suficiente”, añadiendo que “el hecho de que posteriormente se tapara el alcorque no supone contradicción”. También añaden que “el pequeño tamaño del alcorque y el carácter repetitivo de los mismos en la acera hacían previsible y fácilmente detectable su existencia”.

Tres casos más

A parte del mencionado, se han denegado otras tres reclamaciones por parte de vecinos que sufrieron algún accidente con posible responsabilidad patrimonial. Uno de ellos se produjo hace un año (julio de 2016), cuando una mujer cayó a un agujero en la Calle Ramón y Cajal. A pesar de que el informe municipal admitía que “se observó una degradación del pavimento asfáltico de forma irregular”, no ha admitido la reclamación de la afectada, ya que esta circunstancia “se localizaba en la banda de aparcamiento de vehículos no habilitada para el tránsito peatonal”. En este caso se concluye que “cuando un ciudadano deambula por su ciudad, debe prever la existencia de obstáculos y adecuarse a estas situaciones con un mínimo de atención y prevención”.

“Pequeños movimientos del pavimento son inevitables y deberían ser salvados sin dificultad por las adecuadas aptitudes físicas de los usuarios de la vía”

Otro caso se produjo en enero, cuando una vecina sufrió lesiones en la acera de los juzgados, como consecuencia de una caída a causa “de la existencia de una baldosa levantada”. La investigación municipal vuelve a admitir las deficiencias del terreno, lo que no les evita concluir que “pequeños movimientos del pavimento son inevitables y deberían ser salvados sin dificultad por las adecuadas aptitudes físicas de los usuarios de la vía”.

Todavía existe un último caso, en el que se desestima la reclamación de un vecino que sufrió daños en su vehículo por un “bache de grandes dimensiones” en el camí de la Sendera. La respuesta del Ayuntamiento no ha sido diferente a la de los casos anteriores, argumentando que “por el trazado en planta del camino como por su estado general de conservación, se hace suponer que con una conducción prudente y respetando el límite de velocidad se debería haber advertido el mencionado bache”.