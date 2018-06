Limpieza y Vivienda protagonizan el debate plenario

En esta ocasión el pleno celebrado el miércoles, 30 de Mayo, sí que incluyó varios asuntos de ámbito estrictamente local. Los más interesantes fueron en referencia al nuevo régimen sancionador para proteger la imagen de la ciudad, una bolsa de viviendas de procedencia privada tutelada por el Ayuntamiento o la futura red de museos en el municipio.

× Ampliar Sesión de pleno correspondiente al mes de mayo

La edil de servicios urbanos, Mariló Jordá, defendió la nueva ordenanza de Protección de imagen de la ciudad, que destaca por un endurecimiento en las sanciones para aquellos ciudadanos que la incumplan. “Se han incrementado en un 300% por sólo seis personas que participaron en la consulta pública, esperemos que no sea debido a un afán recaudatorio”, expresó Mercedes Torregrosa (PP), que también dudó de su aplicación, ya que “no puede haber un policía al lado de cada contenedor”. La concejala no adscrita, Auxi Zambrana, criticó que “San Vicente está sucio, la prevención es inexistente”, mientras Bienvenido Gómez (Sí Se Puede) lamentó que “no se incluyen soluciones para personas mayores o con discapacidad”. La modificación se aprobó pese a las abstenciones de PP y Ciudadanos.

También se habló de la posibilidad de municipalizar el servicio de recogida de residuos y limpieza viaria. Se ha contratado para que realice un estudio a una consultoría por valor de 18.137 euros (IVA incluido), después de “haber solicitado dos presupuestos”, según confirmó la concejala del área, Mariló Jordá. Este hecho fue criticado por el PP, al considerar que “llama la atención que sólo se valoren dos opciones para un proyecto de tal envergadura, pudiendo también pedir un informe a la intervención”. No obstante, la concesión a CESPA sigue en vigor hasta 2020, por lo que hasta entonces se mantendrá el mismo funcionamiento.

Unanimidad con un nuevo plan de vivienda

Una vez más salió a colación el problema de la vivienda en el municipio. Sí Se Puede llevó una moción para impulsar la puesta en marcha de una bolsa de viviendas de procedencia privada (Banco Local de Vivienda Solidaria), tuteladas directa o indirectamente por el Ayuntamiento.

“Con este Banco Local de Vivienda Solidaria, se ayudaría a paliar el problema del derecho a la vivienda y, además, permitiría dar las debidas garantías al propietario, a través de la firma de un documento de compromisos mutuos”, expresaba la moción. Así, muchas de las viviendas que en la actualidad se encuentran vacías se incorporarían al mercado de alquiler a un precio social o asequible. En la propuesta, Sí se Puede incluyó además que se aplicara una bonificación del 95% de la cuota íntegra del IBI a favor de aquellas viviendas que se cedan o adhieran al Banco Local de Vivienda Solidaria, una vez que éste haya sido creado. La iniciativa encontró el apoyo de todos los grupos, después de incluir varias enmiendas relativas al punto que obligaba a los propietarios con viviendas no habitadas a cederlas al mencionado banco.

En el resto de mociones, destacó el rechazo a la propuesta popular de “crear el museo dels carreters y la ebanistería”, que también incluía la opción de “realizar un inventario y análisis de los talleres para seleccionar y adquirir uno de ellos con este fin, dándole un uso didáctico, divulgativo y formativo”. El edil de Cultura, Ramón Leyda, prefiere “apostar por un museo principal, una opción que apoyan las entidades culturales y ya se ha expuesto en el consejo”, tal y como explicó en el pleno. Saturnino Álvarez (PP) le acusó de “vender humo y tirarse faroles” respecto a esta posibilidad de unificar todos los museos en uno, lamentando que “muchas familias de San Vicente hubieran agradecido nuestra propuesta”.

Si que se aprobó una moción impulsada por Guanyar y suscrita por el resto del equipo de gobierno, además de Sí Se Puede, para “rechazar la sentencia contra la Manada”, así como otra de Sí Se Puede (también firmada por PSOE y Guanyar) sobre un impulso normativo para ayudar a los cuidadores de personas en situación de dependencia. La última moción aprobada, (también a propuesta de la plataforma Ciudadana), se refería a la intención de “frenar el deterioro del servicio de correos, así como la falta de plantilla, rechazando los recortes en este ámbito”.

Plaza Maestro Joaquín Rodríguez

Uno de los puntos del día que más expectación creó fue la denominación de una plaza situada entre las calles Pelayo y Villafranqueza con el nombre del “Maestro Joaquín Rodríguez”.

Entre el público se encontraban varias entidades culturales que han participado en la propuesta, así como familiares directos del propio maestro.

Del orden del día, se modificó a la baja el acuerdo para solicitar la subvención que mejoraría y modernizaría el polígono Inmediaciones, por un valor cercano al medio millón de euros.

La edil responsable, Asun París, recalcó que “no se ha renunciado a esa cifra, sino a la convocatoria”, criticando con dureza al PP por haber “puesto en duda al técnico responsable durante la comisión informativa”. Los populares votaron en contra y lamentaron, en voz de Carmen Victoria Escolano, “la nefasta gestión y planificación del tripartito en este y otros asuntos que han impedido al Ayuntamiento ingresar casi un millón de euros en materia de ayudas”.

También se aprobó por unanimidad el convenio de colaboración para la regeneración urbana del barrio Santa Isabel, cuyo bloque 21 es el siguiente en la lista. "Esperemos que no se demore tanto como ocurrió con los bloques anteriores, aunque sospechamos que 2018 será un año en blanco en este sentido”, indicó José Rafael Pascual (PP). Destacar la renuncia a su acta del concejal del Partido Popular, Antonio Carbonell, que el miércoles ya no estuvo presente en la sesión. Tampoco acudieron por motivos justificados los portavoces del PSOE (José Luis Lorenzo) y Ciudadanos (Mª Mar Ramos).

Preguntas

En el turno de preguntas de la oposición, la concejala de educación, Begoña Monllor, confirmó que “la Escuela Oficial de Idiomas se ubicará en la antigua casa del conserje (IES Haygón)”, dentro del proyecto Edificant, que incluye también otras mejoras en las instalaciones educativas del municipio. La propia Monllor, también concejala de Sanidad, confirmó respecto al asunto del mosquito tigre que “es la mancomunidad la que pide subvenciones para combatir la plaga”, sin poder aportar la cantidad concedida a San Vicente este año.

La edil de empleo, Asun París, concretó que “la Agencia de Desarrollo Local no ha canalizado ninguna oferta de trabajo con motivo de la ampliación del Centro Comercial Outlet”. La propia París también respondió a un asunto relativo con fiestas, detallando los costes que le ha supuesto al ayuntamiento el tener que desplazar algunos actos debido a las obras del auditorio. La cifra asciende a unos 2500 euros en conceptos de alquiler de espacios, megafonía e iluminación, sin incluir las últimas presentaciones de Hogueras cuyo coste lo asume la empresa responsable del retraso en la obra. En la misma pregunta, el edil de cultura, Ramón Leyda, no detalló cifras, argumentando que “por nuestra previsión y gestión no hemos tenido que trasladar nada”. Por su parte la edil de Urbanismo, Mariló Jordá, adelantó que ya se ha redactado el proyecto para cambiar la moqueta, las butacas, la iluminación y acústica del Auditorio en 2019.

4356 euros (IVA incluido) fue lo que le costó al Ayuntamiento el vídeo promocional sobre las fiestas que se emitió en RTVE. Así lo confirmó Asun París, mientras el también concejal socialista, Manuel Martínez, detalló que “se han dado de baja 54 asociaciones del Registro Municipal”.