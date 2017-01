× 1 de 3 Ampliar × 2 de 3 Ampliar × 3 de 3 Ampliar Prev Next

Es un despropósito que muchos vecinos de San Vicente tengan que soportar la incompetencia de nuestros gobernantes del cuatripartito; cada día más, nuestras calles son un fiel reflejo de lo que hace que una ciudad no resulte atractiva ni para los visitantes ni por supuesto para los propios residentes. De seguir por este camino ese incremento poblacional experimentado por San Vicente en estos últimos años, del que presumía el Alcalde, claramente se va a invertir.

No hay justificación alguna, para que un tramo importante de la calle Ancha de Castelar se encuentre completamente a oscuras durante el último día del año, y el primero de 2017. ¡Buena entrada de año para estos vecinos!

No les da vergüenza señores del cuatripartito?...son ustedes incapaces de mantener adecuadamente los servicios básicos de nuestro municipio. En el último Pleno les dijimos que el no disponer de un contrato de mantenimiento de las instalaciones eléctricas municipales de alumbrado estaba afectando al servicio, y por parte del Concejal responsable del área, Bienvenido Gómez no se quiso reconocer. Los hechos lo demuestran claramente, la inoperancia si está afectando muy negativamente al servicio.

Si hablamos de la limpieza, también nos encontramos que transcurridos dos días desde nochevieja, sigue acumulándose en la calles de nuestro municipio suciedad, sin que se haya intervenido por parte de los servicios de limpieza. Los ciudadanos están en su derecho de exigir que sus impuestos se traduzcan en unas adecuadas prestaciones, pero únicamente están sirviendo para que dediquen el tiempo los concejales con el Alcalde a la cabeza, para disputas internas e incapacidad para lanzar unos Pliegos que son los que deben regir los contratos de los servicios municipales. San Vicente no se lo merece.