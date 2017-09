La Subdelegación del Gobierno anula el acuerdo que afectaba a 32 empleados de la Brigada de Mantenimiento

El pasado mes de junio, se aprobó por pleno un punto relativo a las funciones y complementos de algunos funcionarios municipales (directivos del conservatorio y brigada de mantenimiento). El debate se aplazó durante un mes, al no aceptar el pleno que el punto del día se votara por urgencia en Mayo. Finalmente, no sin dificultades, salió adelante, pese a que desde los partidos de la oposición mostraron sus dudas sobre algunos informes técnicos contrarios a esta propuesta.

Esta semana se ha conocido que la Subdelegación del Gobierno, que tenía que dar el visto bueno al asunto, ha anulado el acuerdo en el punto relativo a la brigada de mantenimiento (afectaba a 32 empleados municipales), aunque sí que ha aprobado el referente a los directivos del conservatorio.

Desde el área de Recursos Humanos recalcan que “paradójicamente, aceptan el acuerdo sobre la medida del conservatorio que contaba con un informe técnico que ponía en duda su viabilidad y anulan el acuerdo sobre conducción habitual de diferentes categorías profesionales que contaba con todos los informes a favor”.

Al respecto, el edil responsable, Manuel Martínez, señala que “desde el Ayuntamiento vamos a garantizar el pago de este concepto a los trabajadores, tal como lo vienen percibiendo en la actualidad, por lo que en ningún caso va a suponer ningún perjuicio a los empleados”.

Manuel Martínez: "Vamos a garantizar el pago de este concepto a los trabajadores"

Tanto el concejal de RRHH como los representantes de los trabajadores han lamentado que la Subdelegación del Gobierno, “motivada por la política de recortes del Partido Popular a nivel estatal, no haya sido sensible a esta necesidad que los trabajadores reivindican desde hace años”. Martínez declara que “hemos comunicado personalmente la decisión a todos los representantes de los trabajadores. Estamos moderadamente satisfechos ya que hemos conseguido aprobar una parte importante del acuerdo y respecto a la que nos anula la Subdelegación, nuestro deber era intentarlo, si bien motivos ajenos a nuestra voluntad nos impiden poder materializar la medida. Pese a que no compartimos la decisión, no nos queda más remedio que aceptarla, con prudencia y sosiego, para seguir trabajando en nuevas medidas”.

El PP ya avisó de los riesgos

El grupo municipal del Partido Popular ha lamentado que "el tripartito haya creado unas expectativas a los trabajadores de la Brigada que no se han cumplido" y ha recordado que "ya advertimos en el pleno de que había informes técnicos en contra de esta propuesta y que, por tanto, podría ser anulada por la Subdelegación por no ajustarse a la legalidad, tal y como ha terminado pasando".

PP: "el tripartito haya creado unas expectativas a los trabajadores de la Brigada que no se han cumplido"

El PP ha añadido que el nuevo concejal de Recursos Humanos, el socialista Manuel Martínez, “está siendo incapaz de solucionar los problemas en un área por la que han pasado cuatro concejales en apenas dos años, entre ellos el alcalde Jesús Villar, a quien el Partido Popular exige que ejerza como tal y adopte las medidas necesarias para darles solución”.

Desde RRHH aseguran que están trabajando en medidas alternativas, manteniendo un constante diálogo con los sindicatos. De hecho, aseguran haber negociado con los representantes de los trabajadores la singularización de los puestos de trabajo del SEAFI, lo que supondría un importante ahorro en cómputo anual.